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18-летняя девушка улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Девушка улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей
Фото: depositphotos.com
Женщина из английского города Роял Танбридж Уэллс улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2013 году 18-летняя Летти Макмастер (Letty McMaster) отправилась на месяц в Африку в качестве волонтера. В итоге она задержалась там на три года, чтобы ухаживать за детьми из приюта. Когда в 2016 году детский дом закрыли, женщина открыла собственный приют в городе Иринга и перевезла девятерых постояльцев туда.
Макмастер взяла законную опеку над ними, а также еще над пятью беспризорными детьми, найденными на улицах Танзании.

«Эти дети — вся моя жизнь; я воспитываю их всех сама, — говорит 26-летняя британка. — Я всегда хотела помогать бездомным детям, поэтому моя семья и друзья не удивились; но я не ожидала, что все обернется именно так».

Letty McMaster
По словам Макмастер, многие усыновленные дети воспринимают ее больше как старшую сестру.

«Просто я не сильно старше некоторых из них, — поясняет она. — Я такая же, как и другие матери, воспитывающие подростков. Я взяла на себя обязательства перед ними и считаю, что мне очень повезло иметь две семьи».

Британка решила помогать детским домам в Танзании, когда обнаружила, что воспитанников содержат в плохих условиях. Она утверждает, что многие приюты занимаются благотворительной деятельностью только для отмывания денег и эксплуатации детей, как рабочей силы.
Ранее сообщалось, что в США пара Гэри и Лизы Фуллбрайт взяла под опеку семерых братьев и сестер, которые жили в разных приемных семьях больше года. Супруги уже на протяжении десяти лет берут детей из приюта.
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