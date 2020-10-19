Житель австралийского штата Квинсленд поймал на удочку крокодила. Об этом сообщает сайт телеканала 7news.

Рыбак по имени Джим ловил белых морских окуней и поймал на удочку крупный предмет. Он предположил, что крючок зацепился за большую палку или ловушку для крабов. Австралиец начал наматывать удочку и понял, что поймал нечто тяжелое.

Через несколько секунд на поверхности воды появился крупный крокодил. Крючок зацепился за спину 2,5-метровой рептилии. Несмотря на риск, Джим пытался отцепить снасть от животного. Этому препятствовали многократные попытки рептилии уплыть.

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После трехминутной борьбы крючок соскочил с крокодила. Рыбак не пострадал.