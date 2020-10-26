Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола 

Рыбаки из индийского штата Карнатака случайно поймали гигантского морского дьявола весом 750 килограммов. Об этом сообщает издание The Siasat Daily.

Огромная рыба попала в сеть рыболовного траулера Nagasiddi. После возвращения в порт владельцу судна Пракашу Бангере (Prakash Bangera) пришлось арендовать кран, чтобы поднять улов с палубы и погрузить его в кузов пикапа.

«Я продал его по 40 рупий (41 рубль) за килограмм, и хотя он принес прибыль, это не так выгодно, как если бы поймалась мелкая рыба, приносящая минимум 300 рупий (309 рублей) за килограмм», — посетовал Бангера.

По его словам, рыбаки часто отпускают крупную рыбу, если она поймана живой. В данном случае это было невозможно, поскольку скат запутался в сетях и погиб.