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Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола 

Lenta.ru 1 час назад
Рыбаки из индийского штата Карнатака случайно поймали гигантского морского дьявола весом 750 килограммов. Об этом сообщает издание The Siasat Daily.
Огромная рыба попала в сеть рыболовного траулера Nagasiddi. После возвращения в порт владельцу судна Пракашу Бангере (Prakash Bangera) пришлось арендовать кран, чтобы поднять улов с палубы и погрузить его в кузов пикапа.

«Я продал его по 40 рупий (41 рубль) за килограмм, и хотя он принес прибыль, это не так выгодно, как если бы поймалась мелкая рыба, приносящая минимум 300 рупий (309 рублей) за килограмм», — посетовал Бангера.

По его словам, рыбаки часто отпускают крупную рыбу, если она поймана живой. В данном случае это было невозможно, поскольку скат запутался в сетях и погиб.
Гигантские морские дьяволы, или манты — самые крупные из скатов. Отдельные особи вырастают до 9,1 метра в ширину и весят до трех тонн.
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