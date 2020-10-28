Тайна мощей Александра Невского

Александра Невского все мы знаем как великого полководца, русского национального героя, одну из знаковых фигур российской истории. Несмотря на то, что князь многократно изображался на портретах, иконах и памятниках, никому точно не известно, как он выглядел при жизни. Об этом можно судить лишь по словесным описаниям.

Жизнь и смерть полководца

Александр Ярославич, прозванный Невским, в XIII столетии княжил в Новгороде, Киеве и Владимире. Основными его достижениями являются победа над шведами в Невской битве в 1240 году и в так называемом Ледовом побоище с тевтонскими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Также князь успешно защищал русские земли от татар, шведов, литовцев, искусно выстраивал дипломатические отношения с ордынскими и западными правителями. Одни историки превозносят его заслуги, другие критикуют, но уже то, что имя этого правителя прочно осело в учебниках истории, что оно известно практически всем россиянам, свидетельствует, что Александр был все-таки личностью незаурядной.

В 1262 году Александр Невский отправился в Орду, задаче его было провести переговоры с ханом Берке, который планировал собрать войско из русских, дабы противостоять своему врагу — ильхану Ирану Хулагу. В Орде князь захворал (возможно, был отравлен, как считают некоторые исследователи) и возвратился в свои владения больным. Скончался он 14 ноября 1263 года в возрасте сорока с небольшим лет, успев перед смертью принять схиму под именем Алексия.

Загадки мощей

Изначально останки Александра захоронили во владимирском Рождественском монастыре. Однако в 1724 году по инициативе Петра I его мощи в торжественной обстановке переместили в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге, который впоследствии, с 1797 года стал называться Александро-Невской лаврой.

Такие почести были связаны с тем, что еще ранее, на Московском Соборе 1547 года, при митрополите Макарии Русская православная церковь канонизировала Александра Невского в лике чудотворцев. Дело в том, что мощи князя, лежавшие в раке, не подвергались тлению, а также неоднократно разным людям являлось будто бы видение Александра Невского, взмывающего в небо на коне… Между тем, как следует из Никоновской и Воскресенской летописей XVI века, в результате пожара, приключившегося 23 мая 1491 года, останки Александра Невского сгорели. А уже в летописях XVII века говорится о том, что они чудесным образом уцелели в огне… Также мощам князя стали со временем приписывать целебные свойства.

В мае 1922 года серебряную раку с мощами вскрыли. По свидетельствам очевидцев, там лежали кости, принадлежавшие совершенно разным людям. Это указывало на то, что в раке покоятся останки нескольких человек, а вовсе не одного, и кто именно из них Александр Невский, не вполне ясно. Раку передали в Эрмитаж , а мощи оказались в запасниках музея истории религии и атеизма, устроенного в те годы в Казанском соборе. И только в 1989 году они вернулись назад, в Троицкий собор Лавры. Кроме того, частицы мощей, которые, как считается, принадлежат Александру Невскому, находятся в Храме Александра Невского в Софии, Болгария, Успенском соборе Владимира и Александро-Невском храме уральского села Шурала.

Как выглядел Александр Невский?

Несмотря на популярность Александра Невского в России, прижизненных изображений этого человека не существует. Впрочем, вплоть до эпохи Ивана Грозного вообще не было принято рисовать при жизни портреты правителей из рода Рюриковичей. Если рассмотреть портреты князя в летописных источниках и образы на иконах, то видно, что все они значительно отличаются друг от друга. Вот что сказано о внешности Александра Ярославича в летописном «Житии Александра Невского»: «Аще бо и честию земнаго царствиа почтенъ бысть от Бога, и сопруга име и чада прижи, но смиренную мудрость стяжа паче всех человек, бе же возрастом великъ зело, красота же лица его видети яко Иосифа Прекраснаго, сила же его бе яко часть от силы Самсоновы, гласъ же его слышати яко труба въ народе».

В. В. Долгов в статье «Александр Невский», опубликованной в 2015 году в журнале «Вопросы истории», сообщает: «Вот как описывают внешность князя иконописные „подлинники“ (словесные инструкции для иконописцев) XVI—XVII вв. : „брада аки Козмина, в схиме, кудерцы видеть маленько из-под схимы, риза преподобническая, испод дымчат, в руке свиток сжат, сам телом плечист“».

Когда в 1942 году учредили орден Александра Невского, на нем был изображен актер Николай Черкасов , исполнитель главной роли в фильме «Александр Невский».

Можно задать резонный вопрос: а почему бы не попробовать восстановить внешность Невского по мощам, скажем, по методике известного ученого М. М. Герасимова? Но как это сделать, если имеются сомнения по поводу идентичности останков?

Любопытно, что изображение Александра Невского на покрове (посмертном покрывале), относящееся к началу XVII века, существенно отличается от общепринятых вариантов, рисующих нам, как правило, настоящего русского богатыря. Так, во внешности князя проглядывают восточные черты. Однако это и не удивительно, ведь мать Александра, княгиня Феодосия, была половецкой княжной. Рюриковичи часто брали в жены половчанок. Так что загадки остаются…