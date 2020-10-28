Многие считают, что жизнь за границей гораздо доступнее и комфортнее. На самом деле некоторые привычные нам вещи могут позволить себе только богачи за рубежом. "Рамблер" рассказывает, с чем в России повезло больше.
Отопление зимой
Стоимость отопления в Европе очень высокая. В частных домах установлены газовые колонки, но, согласно закону, температуру в доме нельзя поднимать выше 21 градуса. Европейцы выкручиваются по-разному: кто-то ходит дома в теплой одежде, а кто-то использует дополнительные пути обогрева: разжигает камин, ставит кондиционер на теплый воздух или устанавливает полы с подогревом.
Дача с участком
Согласно статистике, в России почти половина городских жителей имеет дачный участок с домом. В Европе такое будет непозволительной роскошью из-за высокой плотности населения. Дело в том, что земля во многих странах Европы очень дорогая, поэтому приобрести ее себе могут не все. Чаще всего жители европейских мегаполисов арендуют дома или отдыхают в кемпингах.
Осмотр врача на дому
В России мы можем бесплатно вызвать врача из поликлиники, к которой прикреплены даже в том случае, если у нас небольшая температура и симптомы простуды. В Финляндии, например, бесплатно на дом может приехать только скорая помощь. Если человек хочет вызвать врача, то ему придется звонить в частную клинику и оплачивать сто евро за потраченное время.