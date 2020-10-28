Многие считают, что жизнь за границей гораздо доступнее и комфортнее. На самом деле некоторые привычные нам вещи могут позволить себе только богачи за рубежом. "Рамблер" рассказывает, с чем в России повезло больше.

Отопление зимой

Стоимость отопления в Европе очень высокая. В частных домах установлены газовые колонки, но, согласно закону, температуру в доме нельзя поднимать выше 21 градуса. Европейцы выкручиваются по-разному: кто-то ходит дома в теплой одежде, а кто-то использует дополнительные пути обогрева: разжигает камин, ставит кондиционер на теплый воздух или устанавливает полы с подогревом.

Дача с участком

Согласно статистике, в России почти половина городских жителей имеет дачный участок с домом. В Европе такое будет непозволительной роскошью из-за высокой плотности населения. Дело в том, что земля во многих странах Европы очень дорогая, поэтому приобрести ее себе могут не все. Чаще всего жители европейских мегаполисов арендуют дома или отдыхают в кемпингах.

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