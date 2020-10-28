«Киноквест»: целый год кино в подарок от «Радио 7» 

«Радио 7 на семи холмах» дарит своим слушателям целый год лучшего мирового кино. Победители акции «Киноквест» получат премиум-подписку на онлайн-кинотеатр. Широкая подборка фильмов на все времена, отличное качество картинки и звука с полным погружением в происходящее на экране. И всё это — не выходя из дома.

Ценный приз от «Радио 7» достанется тому, кто по будням с 2 по 13 ноября первым дозвонится в студию после условного сигнала и правильно ответит на вопросы ведущего в эфире. Также розыгрыш пройдёт на страницах станции в Instagram ВКонтакте , там участникам предстоит выполнить творческие задания.

Подсказки к игре можно получить, внимательно слушая в конце каждого часа рубрику «Саундтрек» на «Радио 7». В ней звучит музыка, использованная в шедеврах мирового кино, и короткие рассказы об этих фильмах.