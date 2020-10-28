«Киноквест»: целый год кино в подарок от «Радио 7» 

«Радио 7 на семи холмах» дарит своим слушателям целый год лучшего мирового кино. Победители акции «Киноквест» получат премиум-подписку на онлайн-кинотеатр. Широкая подборка фильмов на все времена, отличное качество картинки и звука с полным погружением в происходящее на экране. И всё это — не выходя из дома.
Ценный приз от «Радио 7» достанется тому, кто по будням с 2 по 13 ноября первым дозвонится в студию после условного сигнала и правильно ответит на вопросы ведущего в эфире. Также розыгрыш пройдёт на страницах станции в Instagram и ВКонтакте, там участникам предстоит выполнить творческие задания.
Подсказки к игре можно получить, внимательно слушая в конце каждого часа рубрику «Саундтрек» на «Радио 7». В ней звучит музыка, использованная в шедеврах мирового кино, и короткие рассказы об этих фильмах.
Подробную информацию об акции и другие новости «Радио 7» можно услышать в эфире, а также прочитать на radio7.ru и найти на страницах станции в социальных сетях.