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Тайны японских «мыльных бань», куда ходят не только мыться 

BigPicture.ru 1 час назад
Тайны японских «мыльных бань», где не только моются
Фото: BigPicture.ru
Официально проституция в Японии запрещена с 1956 года. Несмотря на это, сложно найти в мире страну, где сексуальные услуги более разнообразны чем в Стране восходящего солнца. Просто после запрета они подаются в особом формате, который не имеет ничего общего с классическими борделями и притонами. Хороший пример такой адаптации — это soapland, или «мыльные бани». Все в стране отлично знают, что там происходит, но это не проституция — это «другое», то есть красивая старинная японская традиция.
Проституцией в «мыльных банях» и не пахнет — мужчины приходят туда исключительно помыться в компании с симпатичной банщицей. Ну, а если между ними что-то и произойдет, то это будет исключительно взвешенное решение двух совершеннолетних людей. Никакой продажной любви — мужчина просто дарит деньги девушке, которая хорошо потерла ему спинку и отдалась тут же, исключительно в порыве взаимной симпатии. Согласитесь, звучит глупо, но, с точки зрения японских законов, почти безупречно.
BigPicture.ru
В Японии существует немало заведений разного типа, где под видом обычных услуг процветает проституция, но soapland — самое дорогое удовольствие. В «мыльных банях» не бывает студентов и мелких офисных клерков, так как обычная помывка с девушкой, без интима, обходится клиенту в 30 тыс. йен (21,5 тыс. рублей).
Секс между клиентом и банщицей происходит по отдельной договоренности, но точно известно, что интим обходится в 2−3 раза дороже. Деньги за банные услуги забирает себе soapland, а «благодарность» за ласку — полностью поступает в распоряжение девушки.
Такое развлечение могут позволить себе только богатые управленцы, нередко преклонного возраста. Для этих людей интим не всегда становится основной целью — их чаще привлекает возможность побыть в компании юной прелестницы. Работница «мыльной бани» может удовлетворить мужчину и без секса. Большинство девушек в совершенстве владеют несколькими техниками массажа как расслабляющего и лечебного, так и эротического.
Банщицы сначала делают клиенту массаж с разогревающими лосьонами, затем укладывают его на специальный матрас или циновку и хорошенько намыливают тело с головы до ног. После этого посетителя нежно моют мягкими мочалками, развлекая при этом приятной беседой или даже песней.
В число дополнительных банных услуг входит так называемый «грязный стул». Это специально изготовленная тумба с прорезью. Мужчина садится на него, а банщица моет ему гениталии через выемку. Среди посетителей «мыльных бань» немало поклонников этой экстравагантной услуги, за которую девушки получают особенно щедрые чаевые.
BigPicture.ru
Желающих работать в таких soapland всегда хватает, но стать профессиональной банщицей не так уж и просто. Девушек выбирают по внешним данным, а затем долго обучают премудростям ремесла, включая массаж и способы интимных ласк. Свое мастерство начинающие банщицы отрабатывают на барменах и банщиках, работающих в соапленде, а после сдают настоящие экзамены.
Доход девушек из «мыльных бань» зависит от их мастерства. У многих банщиц есть постоянные клиенты, которые не только щедро оплачивают их услуги, но и делают им дорогостоящие подарки. Несмотря на высокую цену такого досуга, желающих помыться с красивой девушкой всегда более чем достаточно. В район Токио Ёсивара, где с 1618 года находятся заведения, оказывающие интимные услуги, приезжают ценители soapland-girls со всей Японии.
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