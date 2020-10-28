Тайны японских «мыльных бань», где не только моются

Официально проституция в Японии запрещена с 1956 года. Несмотря на это, сложно найти в мире страну, где сексуальные услуги более разнообразны чем в Стране восходящего солнца. Просто после запрета они подаются в особом формате, который не имеет ничего общего с классическими борделями и притонами. Хороший пример такой адаптации — это soapland, или «мыльные бани». Все в стране отлично знают, что там происходит, но это не проституция — это «другое», то есть красивая старинная японская традиция.

Проституцией в «мыльных банях» и не пахнет — мужчины приходят туда исключительно помыться в компании с симпатичной банщицей. Ну, а если между ними что-то и произойдет, то это будет исключительно взвешенное решение двух совершеннолетних людей. Никакой продажной любви — мужчина просто дарит деньги девушке, которая хорошо потерла ему спинку и отдалась тут же, исключительно в порыве взаимной симпатии. Согласитесь, звучит глупо, но, с точки зрения японских законов, почти безупречно.

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В Японии существует немало заведений разного типа, где под видом обычных услуг процветает проституция, но soapland — самое дорогое удовольствие. В «мыльных банях» не бывает студентов и мелких офисных клерков, так как обычная помывка с девушкой, без интима, обходится клиенту в 30 тыс. йен (21,5 тыс. рублей).

Секс между клиентом и банщицей происходит по отдельной договоренности, но точно известно, что интим обходится в 2−3 раза дороже. Деньги за банные услуги забирает себе soapland, а «благодарность» за ласку — полностью поступает в распоряжение девушки.

Такое развлечение могут позволить себе только богатые управленцы, нередко преклонного возраста. Для этих людей интим не всегда становится основной целью — их чаще привлекает возможность побыть в компании юной прелестницы. Работница «мыльной бани» может удовлетворить мужчину и без секса. Большинство девушек в совершенстве владеют несколькими техниками массажа как расслабляющего и лечебного, так и эротического.

Банщицы сначала делают клиенту массаж с разогревающими лосьонами, затем укладывают его на специальный матрас или циновку и хорошенько намыливают тело с головы до ног. После этого посетителя нежно моют мягкими мочалками, развлекая при этом приятной беседой или даже песней.

В число дополнительных банных услуг входит так называемый «грязный стул». Это специально изготовленная тумба с прорезью. Мужчина садится на него, а банщица моет ему гениталии через выемку. Среди посетителей «мыльных бань» немало поклонников этой экстравагантной услуги, за которую девушки получают особенно щедрые чаевые.

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Желающих работать в таких soapland всегда хватает, но стать профессиональной банщицей не так уж и просто. Девушек выбирают по внешним данным, а затем долго обучают премудростям ремесла, включая массаж и способы интимных ласк. Свое мастерство начинающие банщицы отрабатывают на барменах и банщиках, работающих в соапленде, а после сдают настоящие экзамены.