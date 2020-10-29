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Мужчина столкнулся с гигантской медузой во время пробежки по пляжу 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина столкнулся с гигантской медузой на пляже
Фото: Anatoli Smirnov
В американском городе Нейплс, штат Флорида, мужчина вышел на пробежку по пляжу Вандербилт и столкнулся с гигантской медузой. Об этом сообщает местная телестанция WFLA.
Анатолий Смирнов пошутил, что громадная медуза едва не поглотила его во время пробежки в субботу, 24 октября. По его словам, найденный им экземпляр достигал примерно полутора метров в диаметре. Он запечатлел на камеру необычную особь, выброшенную на берег, и поделился с журналистами.
Anatoli Smirnov
На кадрах видно, что у медузы сложный окрас из нескольких оттенков фиолетового цвета. Смирнов утверждает, что бегает вдоль берега ежедневно, но никогда не встречал подобных морских обитателей.
Морской биолог Джеймс Дугласс (James Douglass) отметил в интервью WINK News, что Смирнову повстречалась довольно безобидная, но редкая медуза вида Drymonema larsoni.

«Ее прикосновение ощущается как укус комара»,

— подчеркнул эксперт.
По словам биолога, щупальца этих медуз могут вырастать до 20 метров.
Ранее жительницы ирландского города Корк во время плавания на каяке в графстве Мейо встретили гигантскую волосистую цианею и сняли ее на видео. По их словам, они впервые увидели таких больших медуз.
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Истории , Анатолий Смирнов
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