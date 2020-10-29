Как Екатерина Великая сделала вакцинацию нормой

Если кто-то думает, что прививать от тяжелых болезней стали только в XX веке, он ошибается. Это делали и раньше. С риском для жизни, но и с результатом. В России пример подданным подала Екатерина II. 29 октября 1768 года эксперимент по прививке августейших особ от оспы торжественно был признан успешным.

Эпидемия черной оспы в те годы бушевала в Европе и в России. Болезнь протекала тяжело: люди ходили в оспенных шрамах и погибали миллионами. Более половины инфицированных не имели шанса на выживание. Умирали даже представители правящих династий: королева Англии и Шотландии Мария II, французский король Людовик XV, юный российский император Петр II. Одним из наглядных признаков того времени стало описание особой приметы преступников во Франции: "Нет шрамов от оспин". То есть отсутствие отметин было исключением.

Наука делала все возможное, чтобы найти спасительные средства. Одним из них стало помещение в надрез на руке гноя от больного оспой, идущего на выздоровление. Или протягивание под кожей смоченной в нем нити. Риск был велик, но и смертность после прививки, искусственно активизирующей иммунитет, снижалась в десятки раз.

Самой продвинутой страной в этом вопросе тогда была Великобритания. Метод британцы позаимствовали у турок и опробовали на преступниках-смертниках, после чего им стали пользоваться аристократы. А Екатерина была просвещенной императрицей, смотрящей в сторону Европы. И она с детства чудовищно боялась оспы. К поиску врача двор подошел серьезно. Поводов для паники было предостаточно: недавно от болезни скончалась графиня Шереметева, жених которой был наставником цесаревича Павла. Выбор пал на самого лучшего специалиста: англичанина Томаса Димсдейла. Русские шпионы тайно удостоверились в его способностях, а дипломаты убедили врача приехать в Санкт-Петербург.

Вакцинация прошла без сучка, без задоринки, но под покровом тайны: во избежание эксцессов народу не нужно было знать о происходящем. Материал для Екатерины взяли от шестилетнего мальчика Саши Маркова, которому потом было пожаловано дворянство и фамилия Оспенный. Болезнь императрицы протекала около двух недель. Половину времени она чувствовала себя тяжело и в основном спала, а в промежутках ела легкую пищу. Пара оспин на теле осталась, но осложнений зафиксировано не было.

После выздоровления материал Екатерины доктор привил наследнику престола, 14-летнему Великому князю Павлу Петровичу. Он тоже перенес болезнь без особых трудностей. Господину Димсдейлу была пожалована пожизненная пенсия и титул баронета. А ведь до начала эксперимента специально для него держали наготове упряжку лошадей, чтобы в случае смерти знатной пациентки он смог немедленно покинуть страну во избежание самосуда.

© public domain / Британский художник Джеймс Джиллрей в 1802г. карикатурно изобразил сцену вакцинации в больнице Св. Панкратия

Империя, узнав о случившемся, ликовала. Поэты во славу Екатерины слагали оды, была отчеканена медаль "Собою подала пример", поставлен балет "Побежденное предрассуждение" с действующими лицами в виде наук и суеверий. Сама императрица любила повторять, что своим примером лишь стремилась спасти подданных от смерти, поскольку пастырь в ответе за своих овец.

Год за годом прививки от оспы стали делать по всей стране. Сначала представители аристократии и купеческого сословия, а потом и "простые смертные". Россия стала одной из самых передовых держав в вопросах борьбы с болезнью. Смертность от нее снизилась на порядки.

В ХIХ веке появился новый, безопасный способ: людям стали прививать штамм коровьей оспы, а в XX столетии ввели обязательную вакцинацию. Уже 40 лет образцы вируса этой страшной болезни, некогда выкашивавшей миллионы, хранятся исключительно в лабораторных пробирках. А началось все с Екатерины Великой: вот что такое личный пример.