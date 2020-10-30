Памятник врачам, погибшим от COVID, назвали «жутким»

В Калуге появился памятник врачам, погибшим от коронавируса, но в Сети его не оценили. Соответствующая запись с обсуждением появилась в группе "Калуга".

Автор поста опубликовал фотографии памятника и предложил пользователям обсудить его. На фотографиях видна скульптура мужчины и женщины, одетых в белую униформу, а около их лиц изображены черные маски.

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Однако большинство пользователей раскритиковали памятник. Большинству не понравилось "нелепое" исполнение скульптуры.

"Была бы я врачом, я б обиделась на этот "шедевр и "руку мастера", кто ваял это", "Конечно, повод очень правильный, но за исполнение… Руки бы поотрубать", "Какое позорище!", "Кто это наляпал? Стыдобища перед врачами…", — написали комментаторы (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

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Были и те, кто вступился за автора скульптуры.

"Все жалуются, мол они ужасны. И все такие критики, знают и все умеют. Так сделайте сами лучше и поставьте третий рядом. Который будет лучше первых двух. Половина из вас из пластилина ничего сделать не сможет. А Человек взял и сделал"

"Городской портал Калуги" сообщает, что скульптуру создал известный калужский художник Александр Лондарев. Сначала он поставил первый памятник мужчине, а затем "его молодой помощнице".