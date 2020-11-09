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Россияне назвали причины своих неудач в 2020 году 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне назвали причины своих неудач в 2020 году
Фото: Lenta.ru
Россияне чаще всего связывают произошедшие с ними в 2020 году неудачи с пандемией коронавируса, свидетельствует опрос аналитиков сервиса «Работа.ру». Содержание приводит RT.
Так, каждый пятый опрошенный (21 процент) назвал главной причиной своих неудач пандемию COVID-19. Еще 27 процентов участвовавших в исследовании граждан связывают свой неуспех с другими событиями уходящего года.
При этом 11 процентов респондентов объясняют свое невезение тем, что подходящий к концу год — високосный. Еще 1 процент участников опроса заявил, что 2020 год в целом — «мистическая дата».
Однако почти каждый третий россиянин (30 процентов) не видит связи между собственными неудачами и событиями, которые произошли в 2020 году. Кроме того, у 10 процентов респондентов и вовсе не было проблем в нынешнем году.
В конце октября исследование специалистов Центра когнитивных программ и технологий РГГУ показало, что главный страх россиян связан с коронавирусом меньше, чем с потерей телефона или работы. Опрос в рамках проекта показал, что коронавирус не воспринимается населением как угроза, больше всего россияне боятся потерять работу. Риск заболеть COVID-19 находится на последнем месте среди двух десятков причин для тревоги. Однако вакцинация от коронавируса воспринимается людьми как более значительная угроза.
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