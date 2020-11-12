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Россиянка рассказала, как турки относятся к русским на самом деле 

Стелла Шмель 12 ноября 2020
Россиянка рассказала, как турки относятся к русским
Фото: globallookpress.com
Два года живущая в Турции россиянка рассказала, как местные относятся к иностранцам. И русским в частности. Своим мнением она поделилась в блоге на платформе "Яндекс Дзен".
Как отметила автор, турки не склонны испытывать ненависть или пренебрежительно относиться к туристам.

"Напротив, радушие, гостеприимство, желание помочь — это то, чем вас "накормят" турки досыта",

— отметила она, добавив, что за два года жизни в этой стране ни разу не попадала в конфликтные ситуации с местными.

"Я не чувствую, что к нам относятся как-то враждебно или осуждающе. Мне кажется, мы, скорее, вызываем интерес, потому что многое в нашем поведении отличается от традиционно-турецкого".

По мнению автора, турки благосклонно относятся ко всем иностранцам.
Тем не менее, она вспомнила о неоднозначной ситуации, которая приключилась с ее знакомыми. Она рассказала, что в машину одного россиянина врезалась торопившаяся на работу турчанка. Оба водителя дождались приезда полиции. И несмотря на очевидную для многих вину женщины, полицейский разрешил ситуацию в ее пользу.

"Турки заступятся за своих, как мы заступаемся за своих. К этому надо быть готовым и принять как данность, чтобы потом сильно не разочаровываться".

Ранее "Рамблер" писал, что было названо главное слово 2020 года, и это не "коронавирус".
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