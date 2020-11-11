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В Сети показали фото с Бутовского кладбища в мае и октябре 

Стелла Шмель 8 часов назад
В Сети опубликовали снимки Бутовского кладбища, снятого с высоты птичьего полета, в мае и октябре. Фотографии разместил у себя пользователь Twitter с ником @EvgenyFeldman.
@EvgenyFeldman
Свой пост он подписал (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены):

"давайте обсудим, как маски стесняют вашу свободу, а прокашляться в метро — естественная потребность".

Некоторые подписчики отметили, что зрелище выглядит устрашающе.

"Тем временем продавцы в пятерочке все еще сидят с открытым носом Мужчина, пожимающий плечами да и покупатели не лучше",

— отметил @_eminanime.
Но были и те, кто скептически отнесся к снимкам:

"Ну справедливости ради — довелось прошлой весной побывать на новом участке хованского. Через пол года разница была примерно такой же. Что не отменяет необходимость масок и другого разумного",

— заметил @KOHCTPYKTOP.

"У Вас есть данные, что это ковидные больные? Обсудим?

Сколько, по-Вашему, умирает за полгода в 20-миллионном городе за полгода без всяких ковидов?


Почём килограмм паниковой пропаганды?",

— высказал свое мнение пользователь с ником @dergavl.
Ранее "Рамблер" писал, что в Австралии обнаружили два новых вида сумчатых.
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