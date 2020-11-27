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Блогерша показала иностранцам жизнь в России и напугала их 

Lenta.ru 2 часа назад
TikTok-блогерша с ником licicicinda опубликовала несколько коротких видео, в которых показала жизнь в России. Ее рассказы о некоторых обычных для местных жителей явлениях испугали иностранцев, о чем они сообщили в комментариях.
В первом ролике, опубликованном 23 ноября, девушка показала, что, по ее мнению, чаще всего видят россияне вокруг себя. Сначала она продемонстрировала «уродливые балконы и такой же уродливый пластик, покрывающий их». Далее блогерша заметила, что в каждом классе школы висит портрет президента России.
Она показала импровизированный бюллетень, указав на то, что выборы в стране не приносят никаких изменений. Кроме того, по словам licicicinda, в России легализовано домашнее насилие и нет системы разделения и переработки отходов.
Ролик licicicinda набрал популярность, его посмотрели более 1,5 миллиона раз. Вскоре она выпустила продолжение. Во второй части россиянка отметила, что каждый год в стране отключают горячую воду на две недели. Также она указала на существование холодца, который «любят старшие поколения, а молодежь даже боится на него посмотреть». Блогерша пояснила, что в домах зачастую есть шкаф с хрустальным сервизом, который достают ежегодно только раз — для празднования Нового года.
По мнению licicicinda, в стране легализована гомофобия, а большинство россиян верит, что гомосексуалом можно стать, если посидеть рядом с геем. Также она высказалась о мавзолее Ленина и описала его как «труп, буквально лежащий прямо посреди Красной площади».
В комментариях многие признались, что то, как блогерша описала жизнь в России, напугало их. Некоторые стали уточнять у девушки, действительно ли жители страны так плохо относятся к гомосексуалам. Других же удивило существование мавзолея. Некоторые юзеры заметили, что фотографии холодца вызвали отвращение и у них.
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