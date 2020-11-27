Юный американец бросил вызов судьбе, выжив в ужасной аварии на автопогрузчике. Ему ампутировали нижнюю часть тела, но парень не собирался сдаваться и победил смерть.

19-летний Лорен Шауэрс старается жить полноценной жизнью и продолжает бороться за свое место под солнцем. Юноше удалось сохранить не только бодрость духа, но и свою любовь. Сейчас его поддерживает невеста, которая осталась рядом, несмотря на инвалидность. Читайте историю американца, не потерявшего веру в лучшее, дальше в нашем материале.

Лорен Шауэрс из Грейт-Фолс, штат Монтана, управлял автопогрузчиком на мосту. Внезапно машина свернула с курса и сорвалась с 15-метровой высоты. Парень выпал, и его придавило к земле четырехтонным погрузчиком. Он был в сознании и видел, как его правая рука и нижняя часть тела полностью расплющились.

Медики приняли решение об ампутации, потому что для пациента это был единственный шанс выжить. Врачи удалили парню нижнюю часть тела. Никто не давал гарантий на то, что Лорен останется жив. Его невеста, 21-летняя Сабия Райхе, прощалась с ним шесть раз, боясь, что любимый не доживет до следующего утра. Американец удивил всех и чудом победил смерть.

Влюбленные встречались 1,5 года до несчастного случая. Несмотря на всю боль и трудности, пара осталась вместе и стала еще ближе. В этом году молодые люди обручились.

Для Лорена решение об ампутации далось непросто, но он понимал, что это выбор между жизнью и смертью. Американец выбрал жизнь. Поддержка любимой невесты и семьи помогли преодолеть тот сложный период.

Авария, которая произошла в сентябре 2019 года, разделила жизнь парня на «до» и «после». Он работал на стройке и ремонтировал мост на автопогрузчике, когда мимо него начали проезжать автомобили, несмотря на запрещающие знаки. Внезапно одна из машин проскочила так близко, что Лорен вынужден был свернуть к самому краю моста, и автопогрузчик рухнул вниз. Юноша попытался выскочить с падающей машины, но его нога запуталась в ремне безопасности. Он упал на землю, а многотонный погрузчик придавил нижнюю часть его тела.

Лорена доставили в больницу с помощью воздушной скорой помощи. У него была полностью раздроблена правая рука, сломаны правое плечо и ключица. Кроме того, у американца образовалась закупорка легочной артерии, и ему вставили дыхательную трубку. Нижнюю часть тела пришлось ампутировать.

Сабия вспоминает, что вечером перед операцией написала жениху, как его любит, потому что это могла быть последняя их ночь. Девушка до сих пор хранит тот листок бумаги.

Врачи много раз говорили, что Лорен может умереть. Влюбленные прощались, но затем радовались, что судьба подарила им еще один шанс. С тех пор состояние здоровья парня начало стремительно улучшаться. Он провел в больнице три месяца, прошел месяц реабилитации, и сейчас находится дома.