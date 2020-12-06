Самые невероятные истории выживания человека

Выживание в экстремальных ситуациях требует от человека выдержки и непоколебимой веры в то, что не бывает безвыходных положений. Мы собрали 5 историй, героям которых удалось выжить в сложнейших условиях.

Долгий полет и 4 дня борьбы

Рекордная высота, после падения с которой человеку удавалось выжить — 10 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу Гиннеса и принадлежит Весне Вулович, единственной выжившей после авиакатастрофы 26 января 1972 года. Она не только выздоровела, но и хотела снова вернутся к работе — страха полетов у нее не возникло, потому что сам момент катастрофы она не помнила.

24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая и ее муж летели из свадебного путешествия на самолете Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. В небе на высоте 5220 метров самолет, в котором летели молодожены, столкнулся с Ту-16.

Лариса Савицкая оказалась единственной из 38 человек, кому удалось выжить. На обломке самолета размером три на четыре метра она падала в свободном падении на протяжении 8 минут. Ей удалось добраться до кресла и вжаться в него.

Позже женщина утверждала, что в этот момент вспомнила эпизод из итальянского фильма "Чудеса еще случаются" где героиня выживает в схожих условиях.

Спасательные работы велись не слишком активно. Для всех жертв авиакатастрофы уже даже были вырыты могилы. Ларису Савицкую, в итоге, нашли последней. Она трое суток жила среди обломков самолета и тел погибших пассажиров. Несмотря на многочисленные травмы — от сотрясения мозга до повреждений позвоночника, со сломанными ребрами и переломом руки — Лариса Савицкая не только выжила, но и смогла соорудить себе что-то вроде шалаша из обломков фюзеляжа. Когда поисковый самолет пролетал над местом крушения, Лариса даже махала спасателям, но они приняли её за геолога из разместившейся неподалеку экспедиции.

Лариса Савицкая дважды внесена в Книгу рекордов Гиннеса: как человек, выживший после падения с огромной высоты, второй раз — как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба в авиакатастрофе — 75 рублей (в деньгах 1981 года).

На маленьком плоту

23 ноября 1942 года немецкая субмарина торпедировала английский корабль "Беломонд". Все члены его экипажа погибли. Почти все. Матросу Линь Пэну удалось выжить. Ему повезло — в ходе поисков на поверхности воды он обнаружил спасательный плот, на котором был запас продуктов.

Линь Пэн, конечно, понимал, что продукты и вода рано или поздно закончатся, поэтому с первого дня своей «робинзонады» он начал готовить инвентарь для сбора дождевой воды и ловли рыбы. Растянул над плотом тент, из нитей веревки, найденной на плоту, сделал леску; из гвоздя и проводов от фонарика — крючки; из металла от консервной банки — нож, которым разделывал пойманную рыбу. Интересный факт: Линь Пэн не умел плавать, поэтому все время был привязан к плоту.

Рыбы Линь Пэн ловил очень немного, но заботился о её сохранности — вялил на веревках, растянутых над палубой своего «корабля». На протяжении ста дней его рацион составляла одна рыба и вода. Иногда за бортом попадались водоросли, потребление которых не дало Линь Пэну заболеть цингой.

Горькая ирония рекордного плавания Линь Пэна в том, что он мог быть спасен несколько раз. Однажды его не стали брать на борт грузового судна только потому, что он китаец. Потом его заметили американские ВМФ и даже бросили ему спасательный буй, но разразившийся шторм не дал американцам завершить спасательную миссию. Кроме того, Линь Пэн видел несколько немецких субмарин, но обращаться к ним за помощью по понятным причинам не стал.

Только в апреле 1943 года Линь Пэн заметил, что цвет воды изменился, а в небе начали то и дело стали появляться птицы. Он понял, что находится в прибрежной зоне, а значит его шансы на успех многократно увеличились. 5 апреля он был найден бразильскими рыбаками, которые сразу доставили его в больницу. Удивительно, но Линь Пэн после своего путешествия мог передвигаться самостоятельно. Он потерял за время вынужденной «робинзонады» всего 9 килограмм.

Рекомендации Линь Пэна вошли в инструкцию по выживанию для британского флота. История Линь Пэна отчасти была использована при создании фильма "Жизнь Пи".

Начитанный юнга

"Робинзонада" — это выживание человека в одиночку на протяжении долгого времени в природной среде. Рекордсменом в этой "дисциплине" стал Джереми Бибс, который прожил на острове 74 года.

В 1911 году во время урагана в южной части Тихого океана затонула английская шхуна "Прекрасное блаженство". Добраться к берегу и спастись на необитаемом острове удалось только 14-летнему юнге Джереми Бибсу. Мальчику помогла его эрудированность и любовь к чтению — он знал наизусть роман Даниэля Дефо

По примеру героя своей любимой книги, Бибс стал вести деревянный календарь, построил хижину, научился охотиться, ел фрукты и пил кокосовое молоко. Пока Бибс жил на острове, в мире произошло две мировые войны, была создана атомная бомба и персональный компьютер. Он про это ничего не знал. Нашли Бибса случайно. В 1985 году экипаж немецкого судна неожиданно обнаружил рекордсмена среди робинзонов, уже достигшего возраста 88 лет, и доставил его на родину.

Папина дочка

В истории о Ларисе Савицкой мы вспоминали фильм "Чудеса ещё случаются". Он основан на реальных событиях. 24 декабря 1971 года самолёт Lockheed L-188 Electra перуанской авиакомпании LANSA попал в обширную грозовую область, получил удар молнией, вошел в зону турбелентности и начал разрушаться в воздухе на высоте 3,2 километра. Упал он в джунгли, в 500 километрах от Лимы.

Единственной выжившей оказалась 17-летняя школьница Джулиана Маргарет Кепке. В момент падения девочка была пристегнута к креслу. У нее оказалась сломана ключица, поранена правая рука, она на один глаз ослепла. Выжить Джулиане помогло то, что её отец был известным зоологом, с детства привившим своей дочери навыки выживания в экстремальных условиях. Сразу после крушения, отставив попытки найти среди тел погибших свою мать, девочка обследовала багаж на предмет еды, но нашла только несколько конфет — тоже результат.

Затем Джулиана нашла неподалеку от места падения ручей и пошла вниз по его течению. Только через девять дней ей посчастливилось выйти к лодке на берегу реки. Бензином из канистры девочка обработала рану на правом плече, в которой уже расплодилось не менее 40 личинок.

Хозяева лодки, которые оказались местными лесорубами, появились только на следующий день. Джулиану накормили, обработали раны и доставили в больницу ближайшего поселка.

Наедине со снегом

13 октября 1972 года самолет, на борту которого находились игроки уругвайской команды по регби Old Christians из Монтевидео, а также их родственники и спонсоры, потерпел крушение в высокогорном районе Анд. В живых после падения осталось 27 человек. Позже из-за сошедшей лавины погибло ещё 8 человек, ещё трое умерли от ран.

То, что помощи ждать неоткуда, уругвайцы поняли через 11 дней после аварии, когда по радио сказали, что их поиски прекращены, и они признаны погибшими. Тяжелейшая ситуация, в которой оказались пассажиры, усугублялась тем, что припасы очень быстро уходили. Чудом выжившие после крушения, они приняли непростое решение — есть мясо погибших.

Спасли пострадавших только спустя 72 дня после катастрофы. Только благодаря тому, что группа снарядила в дорогу трех человек, которым необходимо было перейти Анды и сообщить о случившемся. Сложнейший переход одолели двое. За 11 дней, без снаряжения и теплой одежды, они прошли 55 километров по заснеженным Андам и вышли к горной речке, где встретили чилийского пастуха, который и сообщил властям о выживших пассажирах.