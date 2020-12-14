Дед Мороз рассказал, как изменились ли новогодние желания

"Я уже много раз говорил, что каждое десятое письмо, которое поступает ко мне в Великий Устюг на почту — письмо от взрослого. Но, друзья мои, но нельзя просто так механически определить, какие подарки просят чаще. Почему? Пишут мне: "Смартфон хотим, компьютер новый хотим, игру какую-то новую хотим". Но не игра нужна мои юным друзьям, они просто хотят понять, что я рад их успехам, что я горжусь ими",