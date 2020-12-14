Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии 

РИА Новости и ещё 4 9 часов назад
Дед Мороз рассказал, как изменились ли новогодние желания
Фото: РИА Новости
Дед Мороз рассказал, что в этом году в письмах нет желаний, связанных с пандемией и разработкой вакцины от COVID-19, коронавирус не повлиял на желания.
Ранее в пресс-службе российского Деда Мороза рассказали РИА Новости, что дети в письмах мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье.

"Очень интересная особенность, дорогие друзья, то, что я читаю очень много писем, которые приходят от ребят. Практически ни в одном письме не упоминается пандемия COVID. То есть, никаких желаний, связанных с пандемией, с разработкой вакцины в письмах нет. То есть, это такое проходящее временное явление",

— сказал Дед Мороз на пресс-конференции.
Дед Мороз отметил, что желания из-за пандемии не изменились.

"Я уже много раз говорил, что каждое десятое письмо, которое поступает ко мне в Великий Устюг на почту — письмо от взрослого. Но, друзья мои, но нельзя просто так механически определить, какие подарки просят чаще. Почему? Пишут мне: "Смартфон хотим, компьютер новый хотим, игру какую-то новую хотим". Но не игра нужна мои юным друзьям, они просто хотят понять, что я рад их успехам, что я горжусь ими",

— сказал Дед Мороз.
Также он отметил, что, бывает, дети просят новую игрушку.

"А я дарю гантели или эспандер, чтобы ребята не забывали заниматься спортом. И ведь ребята рады этому подарку, потому что не игра нужна была, а нужно было внимание, забота и то, что я помню о них, не забываю",

— добавил Дед Мороз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. 10 самых бесстрашных людей в мире
Последние новости
На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Комментарии
Истории , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
10 самых охраняемых людей в мире
12:21
10 самых охраняемых людей в мире
Люди
10 самых бесстрашных людей в мире
08:56
10 самых бесстрашных людей в мире
Люди
Сокровища, спрятанные у всех на виду
07:02
Сокровища, спрятанные у всех на виду
Вещи
Животные, которые совершили настоящий подвиг
10:08
Животные, которые совершили настоящий подвиг
Истории
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
00:26
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
Безумный мир
Милые животные, способные вас убить
10:04
Милые животные, способные вас убить
Истории
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
06:47
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Истории
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение