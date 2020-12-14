Дед Мороз рассказал, как изменились ли новогодние желания

"Очень интересная особенность, дорогие друзья, то, что я читаю очень много писем, которые приходят от ребят. Практически ни в одном письме не упоминается пандемия COVID. То есть, никаких желаний, связанных с пандемией, с разработкой вакцины в письмах нет. То есть, это такое проходящее временное явление",
"Я уже много раз говорил, что каждое десятое письмо, которое поступает ко мне в Великий Устюг на почту — письмо от взрослого. Но, друзья мои, но нельзя просто так механически определить, какие подарки просят чаще. Почему? Пишут мне: "Смартфон хотим, компьютер новый хотим, игру какую-то новую хотим". Но не игра нужна мои юным друзьям, они просто хотят понять, что я рад их успехам, что я горжусь ими",
"А я дарю гантели или эспандер, чтобы ребята не забывали заниматься спортом. И ведь ребята рады этому подарку, потому что не игра нужна была, а нужно было внимание, забота и то, что я помню о них, не забываю",