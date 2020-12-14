Экзотические любовные традиции Индии 

Приравнивание физической любви к религиозной практике породило такой феномен как храмы, украшенные скульптурными барельефами, которые и сейчас вгоняют в краску взрослых туристов.

6/6 Приравнивание физической любви к религиозной практике породило такой феномен как храмы, украшенные скульптурными барельефами, которые и сейчас вгоняют в краску взрослых туристов.

Кстати, по мнению индусов, лучшее время для любви — с полуночи до трех часов ночи, а также солнечные и лунные затмения.

5/6 Кстати, по мнению индусов, лучшее время для любви — с полуночи до трех часов ночи, а также солнечные и лунные затмения.

Например, сочинения «Кокошастра» или «Ананга Ранга» также рассказывали о науке обольщения и удовлетворения и снабжались соответствующими иллюстрациями.

4/6 Например, сочинения «Кокошастра» или «Ананга Ранга» также рассказывали о науке обольщения и удовлетворения и снабжались соответствующими иллюстрациями.

Неудивительно, что именно в Индии еще в начале нашей эры появились трактаты, описывающие нормы чувственной сферы жизни и формы любви. «Камасутра», безусловно, самый известный среди них, но не единственный.

3/6 Неудивительно, что именно в Индии еще в начале нашей эры появились трактаты, описывающие нормы чувственной сферы жизни и формы любви. «Камасутра», безусловно, самый известный среди них, но не единственный.

Все дело в том, что во многих ответвлениях индуизма единый бог имеет две равнозначные ипостаси, мужскую и женскую. Такие религиозные традиции стали причиной того, что сам половой акт превратился в священный ритуал, обряд божественного творения.

2/6 Все дело в том, что во многих ответвлениях индуизма единый бог имеет две равнозначные ипостаси, мужскую и женскую. Такие религиозные традиции стали причиной того, что сам половой акт превратился в священный ритуал, обряд божественного творения.

Консервативная Индия некоторыми своими традициями смущала и мусульманских завоевателей, и британских колонизаторов. «Рамблер» объясняет, как индийская культура повлияла на традиции половых отношений.

Все дело в том, что во многих ответвлениях индуизма единый бог имеет две равнозначные ипостаси, мужскую и женскую. Например, некоторые приверженцы вишнуизма воспринимают Лакшми и Вишну как равно могущественные формы единого божества. А последователи шиваизма точно также относятся к Парвати и Шиве. Такие религиозные традиции стали причиной того, что сам половой акт превратился в священный ритуал, обряд божественного творения.

Неудивительно, что именно в Индии еще в начале нашей эры появились трактаты, описывающие нормы чувственной сферы жизни и формы любви. «Камасутра», безусловно, самый известный среди них, но не единственный. Например, сочинения «Кокошастра» или «Ананга Ранга» также рассказывали о науке обольщения и удовлетворения и снабжались соответствующими иллюстрациями.

Кстати, по мнению индусов, лучшее время для любви — с полуночи до трех часов ночи, а также солнечные и лунные затмения. Любопытно, что задолго до стандартов красоты двадцатого века, индийские трактаты убеждали своих читателей в необходимости регулярной депиляции интимных зон тела — не реже, чем раз в десять дней. Причем это одинаково касалось и мужчин, и женщин. Правда, данные правила не распространялись на неприкасаемых и кшатриев (воинов).

Среди афродизиаков, кроме привычных нам фиников, бананов, миндаля, корицы, перца и других специй, встречается также змеиная кровь и сваренные в молоке семенники козла.

Приравнивание физической любви к религиозной практике породило такой феномен как храмы, украшенные скульптурными барельефами, которые и сейчас вгоняют в краску взрослых туристов. Таков, например, храм бога солнца Сурьи в Конараке, куда за благословением приезжают молодожены. Или величественные храмы Кхаджурахо, стены которых выглядят как наглядное пособие все по той же «Камасутре». Искусно сделанные скульптуры мужчин, женщин и животных буквально сливаются в порыве страсти, очевидно, немало шокируя скромных путешественников.

Жрицы любви в древней Индии разделялись на несколько рангов, причем среди них встречались и настоящие жрицы, то есть храмовые танцовщицы — девадаси.

На высшей ступени стояли так называемые ганики, мастерицы, которые освоили все тонкости любовного искусства. Впрочем, их услуги стоили баснословно дорого, поэтому они по карману были только очень богатым людям. Да и сами ганики были обеспеченными женщинами. На второй ступени были как раз девадаси — девушки, посвященные какому-либо божеству и с детства живущие в храме.

Обычно ими становились девочки из бедных семей, которые не могли бы выйти замуж из-за отсутствия приданого или те, у кого был неблагоприятный гороскоп. Обычно его составляли при рождении или перед свадьбой девушки. Иногда семья отдавала дочь в храм, чтобы исполнить обет.

Впрочем, не все девадаси оказывали интимные услуги паломникам. У индийских танцовщиц было семь категорий и лишь для аланкара это было священной обязанностью. Одни девадаси вообще продолжали семейную традицию, другие приходили в храм по зову сердца. Некоторые даже могли гастролировать по Индии и давали уличные представления.

На третьей ступени были векеи — рядовые труженицы невидимого фронта, на четвертой — дамы, для которых многочисленные связи были не заработком, а просто развлечением. Их называли пумскали.

В девятнадцатом веке традиционные индийские представления о любви, испытав сильное влияние ислама, столкнулись с пуританской культурой британцев. Поэтому сейчас древние ритуалы во многом стали частью истории и соблюдаются лишь в некоторых закрытых группах почитателей той или иной практики.