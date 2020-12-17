Немцы хотели захватить нефтепромыслы с помощью химоружия

Стали известны планы гитлеровцев 1942 года. Об этом говорится в новых рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России. Военные намеревались любой ценой, в том числе с помощью химического оружия, захватить советские нефтепромыслы на Кавказе. Об этом сообщает "РИА Новости".

Материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве.

Историки обнаружили сообщение о планах гитлеровцев наступать на Кавказ летом 1942 года, отправленную членом внешней разведки в Швеции Борисом Рыбкиным.

"Для захвата Кавказа немцы поставили все на карту", — сообщал Рыбкин. Как указывал сотрудник, утверждение, что "положение с запасами нефти у Германии далеко от катастрофы, не совсем соответствует действительному положению вещей", "недостаток горючего сейчас весьма ощущается и что даже были случаи, что из-за недостатка горючего истребители выходили из строя во время операций".

В шифротелеграмме отмечалось, что для гитлеровцев "успех операций против Кавказа будет решать исход войны". "Поэтому немцы не будут брезговать никакими средствами, чтобы добиться успеха", — подчеркивал Рыбкин.

Он добавлял, что командованию группировки вермахта "уже посланы специальные газовые войска в большом количестве и направлено большое количество газовых гранатометов и другие химические материалы".

Он также сообщил, что операцию против Кавказа планировали провести с воздуха, подобно операции на Крите.

"На нефтяные промыслы будут сброшены неслыханные массы парашютных войск, почти все, чем Германия располагает, с задачей овладеть нефтяными источниками. Эти воздушные десанты попытаются удержаться до тех пор, пока немцы не подойдут со стороны Ростова", — отмечал советский резидент.

Наступление на Кавказ было основной целью кампании 1942 года. Захватом нефтяных месторождений означал наличие дополнительных источников топлива. Однако Красная Армия остановила немцев.

Считается, что битвы за Кавказ и Сталинград предопределили перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войне в целом.