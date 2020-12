Одни дома: как COVID-19 испортил главный праздник года 

С момента появления в китайском Ухане невиданной ранее болезни, которая теперь известна как пневмония COVID-19, прошло уже больше года. За это время мир пережил экономический кризис, а людям пришлось надолго запереться в своих домах, привыкнуть к ношению масок и постоянной дезинфекции. Пока одни пытались отмечать торжества и праздники онлайн, другие хандрили в четырех стенах. Чтобы хоть как-то сгладить экономические и психологические последствия пандемии, правительства многих стран еще осенью пообещали ослабить ограничения к концу года и подарить людям праздники. Но мечты о веселом Рождестве и Новом годе разбились о суровую реальность: число заболевших неуклонно растет, ученые находят новые штаммы коронавируса, а вакцинация пока не дала желаемого результата. В итоге вместо послаблений власти решили ввести новые, порой абсурдные ограничения, и миллионы людей по всему миру остались без самых добрых и веселых праздников. С какими запретами они столкнулись, что о них думают и как пытались «спасать» Рождество — в материале «Ленты.ру»

«Очереди на почте выросли ровно в два раза: видимо, все поняли, что не смогут уехать, и решили разослать родственникам и друзьям купленные подарки. Но почта явно не справляется. (…) Остается надеяться, что у кого-нибудь будет праздник в этом году», — сетует живущая в Лондоне Ксения Петунова, работница квест-индустрии.

Как тысячи других британцев, она опасается, что ни Рождества, ни Нового года не будет: точнее, будут — но только в календаре. Еле-еле оправившихся от весеннего локдауна людей уже осенью вынудили вновь соблюдать ограничения из-за очередной волны заболеваемости COVID-19. А буквально за несколько дней до католического Рождества ситуация еще ухудшилась: из-за обнаруженной мутации коронавируса многие страны закрыли транспортное сообщение с Соединенным Королевством. Жителей страны пугают нехваткой продовольствия и лекарств, а политики признают, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля.

1.7 миллиона заразившихся коронавирусом погибли по всему миру

Новый год и Рождество были для многих последней надеждой на короткую передышку от 2020-го. К концу года люди устали бояться коронавируса, не хотят думать о новой мутации, распространяющейся по Европе, переживать из-за новостей о массовых заражениях норок в Дании (которые к тому же «восстают» из-под земли после уничтожения). Однако каждый день по всему миру фиксируют 500-600 тысяч новых заболевших. В такой ситуации правительства стоят перед тяжелым выбором: на одной чаше весов — спокойствие граждан, на другой — последствия второй волны COVID-19, накрывшей мир.

Несмотря на «гонку вакцин», которые должны остановить распространение заразы, многие страны сделали выбор между весельем и смертями не в пользу новогодних чудес. Они ввели запреты на массовые собрания, отменили рождественские и новогодние ярмарки, фактически лишив людей главных атрибутов праздника.

В четырех стенах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон , вообще-то, обещал спасти Рождество. Он планировал ослабить ограничительные меры по всей стране с 23 по 27 декабря, чтобы британцы смогли свободно перемещаться и отмечать праздники дома в полном составе.

Однако планы резко изменились с появлением мутировавшего штамма коронавируса. В результате меры были лишь усилены: жителям Лондона и юго-востока Англии, где проживает около трети населения страны, запретили собираться вместе на Рождество. Кроме того, принято решение закрыть непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Британцам также разрешили встречаться только с одним посторонним человеком и исключительно на свежем воздухе.

Я знаю, сколько эмоций люди вкладывают в это время года. Я знаю, сколько будет разочарований. У нас нет альтернативы

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Власти Соединенного Королевства, конечно, не злодеи, и ограничения — это действительно вынужденная мера. Связана она с тем, что в стране и так в среднем по 30 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в день, а новый штамм, как выяснилось, более заразный.

Иронично, но призывы Джонсона и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока с просьбами соблюдать осторожность, наоборот, привели к столпотворениям на вокзалах и в аэропортах. Британцы начали массово покидать Лондон, опасаясь застрять в городе до конца праздников. В итоге им пришлось выслушивать нотации: Хэнкок назвал попытки попасть на последние самолеты «совершенно безответственным поведением».

В каких-то странах предновогодние запреты властей и вовсе кажутся злой шуткой. Так, объявляя об ужесточении мер в Нидерландах, власти сделали некоторые «послабления» для граждан: в период Рождества разрешили принимать не двух, а сразу трех гостей — и это не считая детей младше 13 лет. Несмотря на всю странность, такое решение тоже оправданно: ежедневный прирост больных COVID-19 в стране достигает 10 тысяч, а больницы прекращают оказание плановых медицинских услуг ради борьбы с инфекцией. Впрочем, местные жители все равно продолжают толпиться в магазинах в поисках рождественских подарков.

Посоревноваться с Нидерландами в причудливых указах могут власти Германии, запретившие предновогоднюю продажу фейерверков. Дело не в скрывающемся в упаковке коронавирусе, как может показаться на первый взгляд, — просто в МВД рассчитывают, что из-за запрета люди решат воздержаться от гуляний в новогоднюю ночь. Они также хотят уберечь граждан от травм из-за неосторожного обращения с петардами: в больницах сейчас и так не хватает коек.

Возможность полюбоваться фейерверками — далеко не единственное, чего будут лишены жители Германии в канун 2021-го. Так, в Берлине еще 1 декабря запретили рождественские ярмарки и разобрали уже построенные палатки. «Мне будет не хватать их. Там красиво, музыка, праздничное настроение, люди приходят семьями — все это имеет прямое отношение к Рождеству», — рассказала жительница города Виолетта. Такое решение дорого обойдется и бизнесменам, которые потеряли возможность заработать в 2020-м.

Спасению бизнеса многие европейские страны действительно предпочитают безопасность. Так, Польша, Италия, Германия и Франция решили закрыть горнолыжные курорты, чтобы обезопасить граждан и туристов. Берлин даже пытался уговорить ЕС ввести общеевропейское постановление о закрытии сезона, однако эта инициатива пока не продвинулась.

Власти Франции, согласившиеся с предложением ФРГ, при этом решили все же не полностью закрывать курорты: лыжные станции будут открыты, а подъемники — нет. Ради чего в таком случае ехать на курорт? Например, «гулять и дышать свежим воздухом», считает французский премьер Жан Кастекс.

С ним категорически не согласны представители европейской туриндустрии, которые могут катастрофически много потерять на ограничениях. «Значит, 400 человек в парижском метро не заразятся, а четыре человека в кабине горнолыжного подъемника заболеют?» — возмущаются они

В то же время представителей лыжного туризма поддержат в Швейцарии: местные власти решили не отменять горнолыжный сезон, но ввести квоты на количество людей на склонах. Австрия, в свою очередь, просто запретила расселение в курортных отелях для туристов, но не для местных жителей. Страна, вероятно, учла свой предыдущий горький опыт: в мае стало известно о сокрытии информации о вспышках коронавируса на горнолыжных курортах Санкт-Антон и Ишгль. Тогда около пяти тысяч туристов обратились в суд с коллективным иском против местных властей.

Выбор не в пользу праздников сделали не только в Европе. К примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о комендантском часе, который будет действовать с 31 декабря по 4 января. Людям запретят выходить на улицу с 21:00 до 5:00. Впрочем, встречать 2021-й дома будут вынуждены только граждане страны, поскольку на туристов запрет не распространяется. В то же время приезжие хоть и смогут отметить Новый год семьями или компаниями, но будут обходиться без музыки и развлекательных программ: их проводить в отелях запретили.

В ответ на недовольство власти Турции напоминают, что система здравоохранения не справляется с количеством заболевших. По словам главы минздрава Фахреттина Коджа, на конец ноября в пятой части всех турецких провинций число зараженных увеличилось на 50 процентов, а некоторым городам не хватает мест в реанимациях. К примеру, их заполненность в Стамбуле составила 70 процентов, а в Анкаре — более 75 процентов. Уже введенные ограничения, в том числе на посещения ресторанов, серьезного результата пока не дают: ежедневный прирост заражений составляет около 20 тысяч в сутки.

Египетские власти тоже решили отказаться от новогодних вечеринок ради борьбы с COVID-19.

Впрочем, просто доверять населению в Египте не намерены: сразу после указа правительство заявило, что за отелями и ресторанами будут следить «тайные уполномоченные»

Видимо, страх наказания должен предотвратить столпотворения и обезопасить туристов от заражения. При этом власти не уточняют, каким именно образом собираются регулировать работу ревизоров и как, по их мнению, на такую «слежку» отреагируют туристы. Впрочем, некоторые отели и так не ждут наплыва гостей и готовятся работать с минимальной загрузкой, а туроператоры считают, что меры вряд ли помешают приезду желающих.

Максим Шеметов / Reuters

Волонтер разрисовал костюм перед визитом к пациентам в «красной зоне» в Москве

Пожертвовать туриндустрией решила и Южная Корея — в стране на новогодние праздники закроются все зимние туристические объекты. А власти Японии впервые с конца Второй мировой решили отказаться от давних традиций: в ночь на 1 января 2021-го в стране практически не будут работать храмы и другие священные места, где обычно собираются толпы.

Свободу Санте!

Впрочем, правительства активно пытаются хоть как-то смягчить эффект от ужесточения карантинных мер и снизить градус раздражения у населения. Например, власти Франции закрывают глаза на скопления людей и не ограничивают работу магазинов в праздники. Перемещаться по стране тоже не запрещено: при желании можно уехать и за границу.

Пускай те, кто остается в Республике, и лишены возможности отмечать Новый год в барах, но магазины активно продают традиционные напитки, например глинтвейн, и закуски. «Вооружившись» всем этим, французы могли отметить Рождество прямо на улице: в ночь на 25 декабря не действовал даже комендантский час. Впрочем, уже 31 декабря погулять до утра все же не удастся.

Власти Италии, которым не удалось «спасти» Рождество (там действуют ограничительные меры, подобные германским), попытались отстоять его небольшую, но важную часть. Премьер-министр Джузеппе Конте пообещал, что Санта Клаус непременно посетит страну. По словам политика, на сказочных персонажей ограничения все же не распространяются.

Правительство Бельгии тоже решило смягчить ограничения — не для всех, а только для Синтерклааса и Пер-Ноэля (именно так называют Санта-Клауса на голландском и французском языках). Министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук даже написал письмо первому и пообещал освободить его от необходимости соблюдать 10-дневный карантин по приезде из Испании — именно оттуда он, как считается, прибывает на пароходе ради детей в Нидерландах и Бельгии.

Политик также обещал не наказывать Санту за нарушение комендантского часа: ему ведь надо как-то разносить подарки детям.

Вы же не хотите разочаровать детей. И мы не хотим

Франк Ванденбрук, министр здравоохранения Бельгии

«Можем заверить: вам не придется бегать с крыши на крышу в скафандре. Тем не менее мы рекомендуем вам всегда соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости надевать маску. Впрочем, с вашей митрой и длинной белой бородой этого, наверное, и не требуется. Испанские вирусологи подтвердили, что борода достаточно защищает вас и действует как маска», — добавил Ванденбрук в своем письме.

Спасать Рождество принялись и на родине Синтерклааса, в Испании. Предприимчивый чилиец Эктор Фуэнтес пообещал устроить его «визиты» к местным детям через Zoom и Skype. Мужчина с наклеенной белой бородой и в классическом красном костюме рассказал журналистам Reuters , что уже превратил старый транспортный контейнер в «студию-грот» с красно-синими стенами и горой подарочных коробок. Помогает ему напарница-«эльф» в зеленом костюме и сын Андреас, стоящий за камерой.

«Когда началась пандемия, все мероприятия отменили… Нам пришлось начинать с нуля, буквально изобретать себя заново», — призналась напарница Фуэнтеса Пилар Каррион.

Вопрос о судьбе Санта Клауса в 2020-м оказался настолько серьезным, что за него взялись даже эксперты ВОЗ . Представитель организации Мария Ван Керкхове обещала , что он сможет доставить подарки всем детям, даже несмотря на ограничения. «Я понимаю тревогу детей, которые волнуются, что Санта-Клаус не приедет на Рождество. Ведь он пожилой и входит в группу риска по COVID-19. Но могу заверить: у него есть иммунитет. Мы недавно общались, Санта прекрасно себя чувствует», — рассказала эксперт.

США — свободная страна!

Несмотря на попытки властей хоть как-то скрасить новогодние праздники, многие люди предпочитают самостоятельно бороться за привычный порядок вещей. Во многих западных странах, в том числе Германии, Британии, США и Чехии, граждане вышли на антиковидные митинги. Выступают они, впрочем, не против вируса как такового, а против жестких ограничений, массовой вакцинации и запугивания: видимо, кому-то меры кажутся избыточными и не соотносимыми с реальной ситуацией.

Жители Нью-Йорка, к примеру, выходили на демонстрации с табличками «Свобода превыше страха» (Freedom over fear) и «Вы НЕ принадлежите государству» (The govt does NOT own you!). В то же время в США к концу декабря коронавирусом заразились свыше 18,5 миллиона человек. А число погибших перевалило за 320 тысяч.

Несмотря на высокую заболеваемость, американские власти не торопятся ужесточать меры перед Новым годом. Эксперты опасаются, что это приведет к катастрофическим последствиям. Врачи также напоминают, как система здравоохранения была перегружена после празднования Дня благодарения.

«С учетом того, что многие поехали в путешествия и стали чаще видеться [с семьей и друзьями], у нас будет третий скачок заболеваемости. Вероятно, это приведет к катастрофическим последствиям для пропускной способности больниц и к увеличению и так жутких показателей смертности», — предположил директор по инновациям Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

Жители США при этом считают, что антикоронавирусные меры в стране уже достаточно строги и еще большие ужесточения вряд ли изменят ситуацию к лучшему. Как признал в разговоре с «Лентой.ру» Олег, проживающий в Калифорнии, вокруг и так мало развлечений, поскольку большая часть заведений закрыта. Он добавил, что сам старается жить нормальной жизнью и пытается хоть как-то скрасить праздники.

Но даже в ситуации с «отменой» Рождества и Нового года кто-то старается найти позитив. Папа римский Франциск , к примеру, увидел пользу от ограничений в том, что люди смогут встретить праздники «более религиозно», уделить больше времени близким и Богу вместо привычной суеты в поисках подарков. Запреты и ограничения люди пытаются компенсировать иронией: во многих магазинах уже появились елочные украшения с ковидными мотивами. Они как минимум останутся на будущее как память о сложном времени с COVID-19.

Tom Weller / DPA / Globallookpress.com

Елочная игрушка в виде Санта-Клауса в маске

Впрочем, на фоне фактической отмены католического Рождества кажется, что минусов в сложившейся ситуации гораздо больше. Безусловно, люди расстроены из-за закрытия границ и отмены праздничных мероприятий, устали от ограничений и раздражены из-за порой абсурдных запретов. Но самая большая проблема — потеря душевного равновесия: и без всяких ограничений людей боятся заболеть и испытывают страх за близких.

2020 год, прошедший под знаком коронавируса, продолжает рушить привычный уклад жизни. Вот и в самом его конце люди оказались лишены того немногого, что еще напоминало им о «доковидных» временах: когда можно в компании друзей и близких наслаждаться яблоками в карамели на рождественской ярмарке или стоять в очереди за подарками — без маски и совсем близко друг к другу.