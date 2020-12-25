Чем занимались чекисты в Великую Отечественную

История войск НКВД на сегодняшний день до сих пор ещё не достаточно подробно описана. Так как все связанные с этим вопросом архивы засекречены. Поэтому отслеживанием истории формирования и развития войск занимаются только отдельные энтузиасты.

Первые данные по составу войска НКВД были опубликованы группой историков В. И. Феськов, К. А. Калашников и В. И. Голиков в книге «Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг.» в 2004 году.

Более подробно узнать историю войск НКВД можно лишь по крупицам собирая информацию на специализированных интернет-форумах.

пограничные войска НКВД;

оперативные войска НКВД;

войска НКВД по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности;

конвойные войска НКВД. Изначально войска НКВД решали задачи по охране государственной границы, конвоированием заключенных и охраной самих мест заключения. Позже НКВД приняло на себя охрану железных дорог и важных объектов. К началу Второй Мировой войны войска НКВД включали:

К началу Великой Отечественной в составе пограничных войск НКВД было 17 округов, включавших 96 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, 18 отдельных пограничных комендатур. Пограничники имели свою авиацию, в дальневосточных частях имелись и танки. В ходе войны пограничные отряды, попавшие в зону военных действий, передавались в войска по охране тыла.

Оперативные войска изначально создавались в составе пограничных войск и должны были усиливать пограничников в случае необходимости.

В феврале 1941 года были выделены в отдельные, и началось их массовое развертывание. К началу войны в составе оперативных войск было 4 дивизии и согласно мобпланам должно сформировалось ещё 14 мотострелковых и 1 танковая дивизии, а так же противотанковая бригада.

Задачей оперативных войск была борьба с диверсионными группами, зачистка территорий, охрана правопорядка в тыловых районах и уничтожение небольших групп окруженного противника. Мотострелковые полки дивизий состояли обычно их трех батальонов, в каждом полку полагалась отдельная артиллерийская батарея, кавалерийский эскадрон и танковая рота.

К 1 июня 1941 года в составе войск НКВД было 260 танков БТ, 52 танка Т-38, бронеавтомобили: БА-20 — 14, ФАИ — 26, БА-27М — 10.

После начала войны большая часть формируемых соединений передана в действующую армию. Оперативные войска НКВД были переименованы во внутренние войска. В ходе войны было сформировано 53 стрелковых и мотострелковых дивизии, 13 бригад, отдельные полки и батальоны, которые занимались охраной тыла. При этом, часть сформированных дивизий позже передавались Красной Армии и воевали в её составе, сменив нумерацию и название.

Войска НКВД по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности к началу войны имели больше всего соединений: 11 дивизий и 5 бригад занимались охраной железных дорог и 2 дивизии и 5 бригад охраняли предприятия.

В их задачу входила охрана железных дорог или крупных предприятий и других важных объектов.

Так же эти войска привлекались к охране тыла, в случае нахождения в полосе действующей армии.

Полки этих войск имели только легкое стрелковое оружие, но в состав каждого полка по охране железных дорог должен был входить бронепоезд, или броневагон.

К началу войны в составе 50 полков имелось 25 бронепоездов (всего 32 артиллерийских бронеплощадки), 36 самоходных броневагонов, 2 бронедрезины и 7 бронеавтомобилей на железнодорожном ходу в качестве бронедрезин. В ходе войны количество бронепоездов увеличилось более чем наполовину.

Часть соединений погибли в первые же месяцы войны, но далее их число росло. Количество дивизий по охране железных дорог в ходе войны увеличивалось до 18, по охране предприятий до 3. Количество бригад менялось от 20 до 12, при этом дивизии переформировывались в бригады и обратно.

Задачей конвойных войск было конвоирование военнопленных и заключенных и охрана мест заключения. К началу войны в их составе было 2 дивизии и 7 бригад. В 1942 году стало уже 4 дивизии и 5 бригад.

В советских (и некоторых) современных источниках упоминается о десятках дивизий НКВД, сражавшихся на фронтах. Эти данные требуют уточнения. Дивизии и бригады НКВД не предназначались для ведения боевых действий на фронте, так как изначально не имели для этого ни артиллерии, ни противотанковых средств.

В бой им приходилось вступать в ситуациях, когда Вермахт прорывал фронт Красной Армии и происходили столкновения с войсками НКВД в тыловых районах.

То, что многие стрелковые дивизии НКВД указываются в составе действующей армии, подразумевает лишь их деятельность по охране тылов. В большинство же примеров участия войск НКВД в боевых действиях речь идет про дивизии, которые формировалась структурами НКВД, но затем передавались в Красную Армию и далее воевали как обычные стрелковые.