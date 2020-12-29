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Женщина родила собственную сестру 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Женщина родила собственную сестру
Фото: Lenta.ru
Жительница шотландского города Инвернесс выносила ребенка для своей матери и родила собственную сестру. Об этом сообщает издание Daily Record.
25-летняя Холли Саммерс (Hollie Summers) выносила ребенка для своей 49-летней матери Фэй (Faye). Фэй и 46-летний отчим Саммерс Эндрю (Andrew) много лет мечтали о ребенке, но не могли зачать его.
Они предложили Саммерс стать суррогатной матерью. Эмбрион планировалось создать с использованием спермы Эндрю и одной из замороженных яйцеклеток Фэй, которая была извлечена в 2014 году. Но когда врачи выяснили, что яйцеклетки нежизнеспособны, Холли не только стала суррогатной матерью, но и выступила донором яйцеклетки.
Роды Саммерс произошли в октябре и длились 41 час. Она родила девочку по имени Уиллоу (Willow). У Саммерс уже есть трехлетняя дочь Арвен (Arwen). Женщина полностью признает, что рожденный ею ребенок — дочь ее матери.
Семья планирует рассказать Уиллоу о ее происхождении, когда она вырастет.

«Ее история необычна, но она родилась в любви, а это самое главное»,

— подчеркнула Саммерс.
Фэй, у которой теперь четверо детей, сказала: «Я всегда буду говорить Уиллоу, что сделала ее удивительная сестра. Я не знаю, как благодарить Холли».
Ранее сообщалось, что жительница американского штата Миннесота дважды стала матерью с разницей в несколько недель. Одну из ее дочерей выносила ее мать.
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