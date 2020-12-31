Какие запреты для женщин действовали в русской бане 

Для русского человека баня никогда не была просто местом для мытья. Это культовое, почти сакральное место, к посещению которого относились особенно серьезно. В бане смывали с себя не только грязь, но и усталость, житейские неурядицы, болезни и даже грехи. С баней, так или иначе, были связаны важнейшие события в жизни русского человека: рождение, свадьба и похороны. Неудивительно, что в банях действовали строгие правила и множество ограничений как для женщин, так и для мужчин.

Совместное посещение бани

Сейчас большинство бань у нас в стране разделены на мужское и женское отделение и попадать на чужую территорию категорически не рекомендуется. Но раньше на Руси к этому относились гораздо проще и никакого разделения по полу не существовало.

В книге «Баня. Очерки этнографии и медицины», вышедшей в 2015 году, российский историк Андрей Дачник писал, что заморских гостей брала оторопь, когда они узнавали, что в русских банях мужчины и женщины моются совместно. Для католиков и протестантов из Англии, Германии, Франции и Голландии было странно, что посетители бань почти не стесняются друг друга и моются как ни в чем не бывало. Посол Великой Римской империи в России, Августин Майерберг, в 1666 году писал:

«В общественных банях бывают в большом числе и женщины простого звания… смешавшись с мужчинами и нисколько не считая за важность выставлять их нахальным взглядам свою наготу, возбуждающую любострастие».

При этом ни один зарубежный источник не упоминал, что такое мытье приводило к разврату или каким-либо казусам. Все проходило спокойно и чинно — русские спокойно относились к наготе и могли себе лишь иногда позволить необидные шутки.

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Заготовка банных веников

В деревнях мылись в банях целыми семьями и связано это было, в первую очередь, с экономией дров и времени. Зимой протопить баню несколько раз за день было совсем непросто, поэтому одновременно мылись родители и дети обоего пола. Нельзя сказать, что это приветствовалось церковными и светскими властями — периодически предпринимались попытки «окультурить» посещение бань, но многовековой уклад всегда оказывался сильнее.

Один из первых официальных запретов на совместное мытье мужчин и женщин в банях вышел в составе сборника законов и решений Собора русской православной церкви 1551 года, получившего название кратное имя «Стоглав». В 1782 году императрица Екатерина II снова обратила внимание на это явление и издала «Устав благочиния», который также игнорировался простым народом.

Гендерное разделение в русских банях произошло только в первой половине 19 столетия, как бы само по себе, при постепенном давлении церкви и насаждении властями западного образа жизни и европейских ценностей.

Банные запреты для женщин

Для русского человека баня — это всегда серьезно. Поэтому установленные для этого места правила соблюдались беспрекословно. Считалось, что за соблюдением приличий и неписаных банных законов следит особый дух, подобный домовому — Банник. Кроме этого, в некоторых регионах верили еще и в бабу Обдериху, которую нужно было непременно задобрить перед посещением парной нехитрыми съестными подношениями и особыми заговорами.

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Для женщин действовал ряд правил, некоторые из которых были вполне объяснимы с точки зрения логики, а другие относятся к миру суеверий. Например, женщины не могли мыться в бане раньше мужчин, использовать веники представителей сильного пола, мыть голову в понедельник и среду.

Рожали в деревнях обычно в бане, поэтому часть правил касалась рожениц. Им было запрещено покидать это помещение определенное время после родов. Кроме народных правил и примет, действовали и кое-какие законы, принятые властями. В 18 столетии вышел указ, запрещающий женщинам работать в мужских банях махальщицами и натиральщицами (да, были такие банные профессии).

Запрет на мытье перед мужчинами был особенно строгим. Не всегда семья ходила в баню в полном составе — иногда желающие попариться делились на две группы по половому признаку. То, что первыми шли в баню мужчины, некоторые связывали с патриархальным устройством русского общества.

Некоторые толковали это по религиозным канонам, как наследие библейских времен. Хорошо известно, что мужчины иудеи всегда мылись отдельно и первыми, так как женщины считались греховными и могли нарушить мужскую духовную чистоту не только своим присутствием, но и его следами в купели.

Но есть и вполне логичное объяснение подобной «дискриминации». Баню в старые времена топили до очень высоких температур и мужчины мылись первыми, чтобы их матери, жены и сестры не испытывали дискомфорт.

Веники разделялись на мужские и женские не просто по прихоти. Сильный пол хлестал себя вениками из дуба, клена, ясеня или вяза. Для женщин веники изготавливали из более нежных березовых, липовых, ольховых или ивовых веток. Каждый приходил в баню с персональным веником, так как на Руси еще с дохристианских времен верили, что через чужую вещь можно заполучить болезни, бедность или просто неудачу от человека, парившегося с этим веником раньше.

Париться в одиночестве было запрещено — человек мог находиться в бане один, если выполнял какой-то особый ритуал, например, гадал. Этому правилу тоже есть простое объяснение — человеку в натопленной парной могло стать плохо и рядом должен был находиться кто-то, способный оказать помощь.

В деревнях верили, что на одинокую женщину или девушку в бане мог напасть Банник или Обдериха. Помыв голову в понедельник и среду представительницы прекрасного пола рисковали навредить своим косам или «смыть женское счастье».

После появления ребенка роженицам предписывалось еще несколько дней находиться в бане. Такое правило многие объясняют тем, что это было единственное относительно чистое помещение в хозяйстве и риск подхватить смертельно опасную послеродовую инфекцию там был минимальным.

Есть и мистическое объяснение — кое-кто из фольклористов и этнографов считает, что молодые матери оставались в бане после рождения ребенка, как бы ритуально умирая, чтобы позднее возродиться в новом качестве — матери. Для такого перерождения должно было пройти определенное время.

Женщины-банщицы

Посещавшие Россию в 16−18 веках иностранцы очень удивлялись, что в русских банях очень часто работали женщины и даже девушки. Основная женская профессия — это махальщица или натиральщица. В обязанности этих работниц бани входило натирание тел посетителей и махание вениками.

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Голландец Николаас Витсен, посетивший Москву, Новгород и Псков в середине 17 века позднее писал, что в имениях русских помещиков хозяев дома и гостей парили красивые крепостные девушки. Но махальщицы работали не только в «частном секторе», но и в общественных банях. Уже знакомый нам исследователь Руси Андрей Дачник так и не смог найти ни одного свидетельства того, что в русских банях их сотрудницы оказывали посетителям какие-нибудь интимные услуги.

Так что можно уверенно говорить о том, что в старину в баню ходили именно мыться, а о глупостях в храме пара и чистоты даже не думали. В 18 веке бани разделили на мужские и женские, после чего на мужских половинах начали работать вениками исключительно физически крепкие парни.

Но не думайте, что мужчины имели в банях поблажки — у сильного пола были свои обычаи и запреты. Помимо того, что нельзя было пропускать мыться впереди себя дам и одалживать им свои веники, парни не могли заходить в баню, пока там находилась роженица, плевать в парной (особенно на каменку) и что совсем уже странно для современного человека — употреблять спиртное.

Последний запрет касался всех напитков, в том числе пива. Банник на дух не переносил выпивку и пьяных. Объясняется этот закон не только абстрактными суевериями, но и соображениями безопасности. Пьяные могли обжечься, ошпариться или угореть, а кроме этого, выпивка неразрывно связана с агрессией и распущенностью, а баня на Руси, как мы уже говорили в начале, была местом сакральным и целомудренным.