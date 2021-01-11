Найдена связь между породой собаки и шансами хозяев в любви 

Ученые установили связь между породами собак и шансами их хозяев найти вторую половинку. Выяснилось, что девушки со стаффордширскими бультерьерами привлекают больше внимания. А вот среди мужчин наиболее популярными оказались владельцы джек-рассел-терьеров. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи проанализировали профили пользователей сервисов знакомств, которые выкладывали фотографии с питомцами, на предмет количества лайков и свайпов. Выяснилось, что на втором месте по популярности среди женщин находятся владелицы чихуахуа, а на третьем — владелицы смешанных пород.

А вот одинокие женщины проявляют интерес к мужчинам-владельцам собак пород кокапу, лабрадор и джек-рассел-терьер.

«Добавление фотографии собаки может быть отличной идеей, если вы хотите добиться успеха в свиданиях. (…) Это также показывает, что вы активны и добры. Если собака вас любит, то и другие люди тоже будут любить», — пояснил эксперт по свиданиям Джемс При.