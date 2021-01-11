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Найдена связь между породой собаки и шансами хозяев в любви 

Lenta.ru 4 часа назад
Найдена связь между породой собаки и шансами хозяев в любви
Фото: Lenta.ru
Ученые установили связь между породами собак и шансами их хозяев найти вторую половинку. Выяснилось, что девушки со стаффордширскими бультерьерами привлекают больше внимания. А вот среди мужчин наиболее популярными оказались владельцы джек-рассел-терьеров. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи проанализировали профили пользователей сервисов знакомств, которые выкладывали фотографии с питомцами, на предмет количества лайков и свайпов. Выяснилось, что на втором месте по популярности среди женщин находятся владелицы чихуахуа, а на третьем — владелицы смешанных пород.
А вот одинокие женщины проявляют интерес к мужчинам-владельцам собак пород кокапу, лабрадор и джек-рассел-терьер.

«Добавление фотографии собаки может быть отличной идеей, если вы хотите добиться успеха в свиданиях. (…) Это также показывает, что вы активны и добры. Если собака вас любит, то и другие люди тоже будут любить», — пояснил эксперт по свиданиям Джемс При.

Ранее эксперты назвали главные ошибки при использовании дейтинг-приложений. По их словам, пользователи чаще всего неправильно заполняют профиль или ставят не очень привлекательную фотографию, что снижает шансы найти идеального партнера.
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