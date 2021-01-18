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Женщина нашла отправленное 16 лет назад послание в бутылке 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина нашла отправленное 16 лет назад послание в бутылке
Фото: Lenta.ru
Жительница норвежского города Молёй нашла отправленное 16 лет назад послание в бутылке. Об этом сообщает издание The Shetland Times.
В субботу, 16 января, 24-летняя Хелен Хундейде (Helene Hundeide) гуляла на пляже и искала место, чтобы установить гамак и развести костер. Она заметила вмерзшую в лед бутылку.
Хундейде открыла бутылку и обнаружила послание, которое 16 лет назад отправили Питер (Peter) и Сьюзан Хенри (Susan Henry) из Ноонсбро на Шетландских островах в Шотландии.
В сообщении говорилось, что пара плывет на яхте «Вега» и направляется домой после 10 дней плавания вблизи острова Анст. Авторы сообщения просили нашедшего бутылку связаться с ними.
«Я была очень взволнована. Я никогда раньше не находила посланий в бутылке, а этому письму было 16 лет! Это было абсолютно невероятно», — сказала норвежка.
Хундейде написала паре по указанному в сообщении адресу электронной почты и обнаружила, что он больше не используется. Тогда она опубликовала фотографию находки в местную группу в Facebook. Ее постом поделилась группа для пользователей с Шетландских островов, и несколько человек узнали отправителей послания.
Нашедшей бутылку удалось связаться с отправителями в течение часа. Питер был удивлен тому, что их послание найдено спустя так много лет. Хундейде поговорила и со Сьюзан. Теперь она надеется приехать в гости к паре, когда закончится пандемия коронавируса.
«Похоже, это очень красивое место. Я люблю путешествовать, и это будет первой моей поездкой после снятия ограничений из-за пандемии», — сказала норвежка.
Ранее сообщалось, что в американском городе Бостон, штат Массачусетс, нашли бутылку с загадочной запиской из позапрошлого века. В записке упоминалось имя Том Форд и таинственная фраза «Шесть на Ши» (6 on Shea).
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Истории , Том Форд
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