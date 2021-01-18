Женщина нашла отправленное 16 лет назад послание в бутылке 

Жительница норвежского города Молёй нашла отправленное 16 лет назад послание в бутылке. Об этом сообщает издание The Shetland Times.

В субботу, 16 января, 24-летняя Хелен Хундейде (Helene Hundeide) гуляла на пляже и искала место, чтобы установить гамак и развести костер. Она заметила вмерзшую в лед бутылку.

Хундейде открыла бутылку и обнаружила послание, которое 16 лет назад отправили Питер (Peter) и Сьюзан Хенри (Susan Henry) из Ноонсбро на Шетландских островах в Шотландии.

В сообщении говорилось, что пара плывет на яхте «Вега» и направляется домой после 10 дней плавания вблизи острова Анст. Авторы сообщения просили нашедшего бутылку связаться с ними.

«Я была очень взволнована. Я никогда раньше не находила посланий в бутылке, а этому письму было 16 лет! Это было абсолютно невероятно», — сказала норвежка.

Хундейде написала паре по указанному в сообщении адресу электронной почты и обнаружила, что он больше не используется. Тогда она опубликовала фотографию находки в местную группу в Facebook. Ее постом поделилась группа для пользователей с Шетландских островов, и несколько человек узнали отправителей послания.

Нашедшей бутылку удалось связаться с отправителями в течение часа. Питер был удивлен тому, что их послание найдено спустя так много лет. Хундейде поговорила и со Сьюзан. Теперь она надеется приехать в гости к паре, когда закончится пандемия коронавируса.

«Похоже, это очень красивое место. Я люблю путешествовать, и это будет первой моей поездкой после снятия ограничений из-за пандемии», — сказала норвежка.