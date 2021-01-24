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Чем мусульманские наложницы отличаются от жен 

Русская семерка 3 часа назад
Чем мусульманские наложницы отличаются от жен
Фото: Русская семерка
Шариат предписывает мусульманину иметь интимные отношения только со своими женами и наложницами. Связь с любовницей на стороне рассматривается как прелюбодеяние и строго запрещена. У человека несведущего могут возникнуть вопросы: а чем наложница отличается от любовницы, почему мусульманину, которому дозволено иметь от одной до четырех жен, лишь бы он мог их содержать, разрешались еще и наложницы?

Кто такие наложницы?

Наложницы — это не любовницы, с которыми заводят интрижки на стороне, втайне от жены (или нескольких жен). Наложница — это невольница, рабыня, которая живет в доме, ее существование, как и отношения с ней мужчины, не являются секретом для его законных жен. Один из аятов (стихов) Корана гласит: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности)». Это и являлось основанием для разрешения института наложниц в исламе.

Как становились наложницами?

Женщина могла стать наложницей только в двух случаях: если она была взята в плен или если она, уже будучи рабыней, была продана или подарена своему господину. Никакая другая женщина оказаться в роли наложницы не могла. Содержать наложниц мог любой мусульманин.

Чем наложница отличается от жены?

С женами мусульманин заключал официальный брак, необходимыми этапами которого являлись согласие родителей или опекунов девушки, свадебные подарки и сама брачная церемония (никах). Жена имела в браке не только обязанности, но и права. Например, право на равное к ней внимание со стороны мужа в сравнении с вниманием, которое он уделяет остальным женам. Кроме того, жена имела право на собственность (махр), которая остается при ней даже в случае развода. Наложница о подобных правах и не помышляла.

Почему мусульманину можно было иметь и жен, и наложниц?

Ислам, как и большинство религий, строго осуждает блуд и прелюбодеяние. Однако, принимая во внимание страстный темперамент восточных мужчин, а также врожденную полигамность, которая по некоторым воззрениям присуща всем без исключения мужчинам мира, ислам дозволяет своим последователям плотские радости. Но только в кругу семьи, с женами и законным образом приобретенными невольницами. Таким образом достигались цели, которые шариат ставит перед брачными отношениями,: удовлетворение естественного влечения к противоположному полу, увеличения количества мусульман, сохранение от аморального поведения и разврата. При ведении войны Коран запрещал мусульманам убивать женщин и детей. Поэтому их брали в плен. Пленниц в соответствии с нормами шариата, следовало кормить, одевать и оберегать их честь. То есть такую женщину следовало взять в дом и заботиться о ней. Если женщина была немолода и нехороша собой, то она так и оставалась на положении прислуги. А если она была красива, то очень скоро оказывалась на ложе своего господина.

Обязанности по отношению к наложнице

Несмотря на то что наложница никаких прав не имела, у мужчины все же были запреты и обязанности в отношениях с ней. Так, интимная близость с наложницей была запрещена, если она была беременна. Также от близости с наложницей следовало отказаться, если у нее был другой хозяин, который имел с нею интимную связь. Этот запрет снимался после одного менструального цикла. Кроме того, Коран прямо запрещает изнасилование и принуждение наложницы к половому акту. Правда, есть серьезные сомнения в том, что эти нормы выполнялись в массовом порядке. Мусульманину запрещено также принуждать рабынь к проституции. И, наконец, если у наложницы от связи с господином появился ребенок, правоверному мусульманину следовало сделать ее свободной, а ребенка — признать наряду с детьми от законных жен.

Институт наложниц в наши дни

Сейчас даже в странах, где официально разрешено многоженство, институт наложниц отсутствует, поскольку исчезли сами понятия рабства и работорговли. Все серьезные исламские авторитеты утверждают, что в современном мире для мусульманина не может быть и речи о невольничестве и владении наложницами. Иметь наложниц и торговать рабынями позволяют себе лишь ваххабиты и другие радикальные экстремисты.
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