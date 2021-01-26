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Мужчина выиграл два миллиона рублей и тут же потерял их 

Даня Виттиг 44 минуты назад
Мужчина выиграл два миллиона рублей и потерял лотерейный билет
Фото: depositphotos.com
Житель итальянского города Генуя выиграл 25 тысяч евро (2,3 миллиона рублей) и случайно оставил лотерейный билет в баре. Об этом сообщает The Sun.
Леонардо Вентимилья пошел с друзьями в бар и решил проверить результаты игры. Решив, что вновь ничего не выиграл, оставил билет на барной стойке. Позже итальянцу позвонила мать и обрадовала новостью, что сын обогатился на 25 тысяч евро.
Вентимилья вернулся в бар, но было поздно. Сотрудники объяснили ему, что мусор уже увезли на свалку.

«Учитывая, каким тяжелым был год, в котором пандемия оставила меня без работы и соцподдержки, эти деньги бы очень мне помогли», — посетовал он.

Мать мужчины каждый год дарит всем членам семьи по лотерейному билету в Новый год. Она записывает серийные номера, чтобы потом проверить, не оказалось ли среди ее родственников победителя.

«Было бы легче, если бы она этого не делала», — заметил итальянец.

Мужчина не теряет надежду разыскать выигрышный билет и получить денежный приз. По правилам лотереи, итальянец все еще может претендовать на выигрыш, если он сможет доказать в суде, что именно он стал победителем.
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