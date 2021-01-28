Швейцарские ученые объяснили гибель группы Дятлова 

Швейцарские ученые построили аналитическую модель для проверки гипотезы, объясняющей гибель группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Швейцарские ученые Йохан Гауме (Johan Gaume), руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Александр Пузрин из Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха построили модель лавинообразного схода снежной плиты, применительно к обстановке, в которой туристы устанавливали лагерь.

По мнению ученых, лавина могла возникнуть через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, чтобы защитить свою палатку от ветра. Это соответствует расчетному времени аварии.

Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт. Туристы, напуганные звуком надвигающейся лавины, выскочили из палатки, и снежная плита сбила их с ног. Члены группы умерли от переохлаждения, так как на улице было около минус 25 градусов.

Авторы исследования отмечают, что их выводы предварительные и основаны исключительно на результатах численного моделирования.