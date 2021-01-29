Подушки для одиноких и бесконечные пупырышки: странные факты о Японии 

Благодаря интернету загадочная страна Восходящего солнца стала немного ближе и доступнее. В силу разных причин японцы очень отличаются от жителей других стран. Они часто удивляют мир креативными идеями, удивительными изобретениями. Но мало кому известно, как в Японии ценят творческое мышление и общественное признание.

Присмотревшись, вы обнаружите массу странностей, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни японцев. Возможно, причиной тому маленькая территория и высокая плотность населения. В Японии каждая вещь функциональна на все 200 процентов или более. Жители загадочной страны ценят комфорт, обеденный отдых и сухость. Узнайте необычные факты о Японии и японцах, чтобы лучше понять их жизнь и мировоззрение.

Лес Аокигахара или джунгли самоубийц

Северо-западнее вулкана Фудзияма расположена лесистая местность. Она имеет печальную славу. Многие называют эту местность лесом самоубийц, поскольку ежегодно здесь находят около сотни тел людей, которые свели счеты с жизнью. По непонятной причине лесная глухомань притягивает людей. Местные власти предпринимают все возможные меры в борьбе с печальной статистикой. Так, на подходе к лесу расположены таблички с философским напоминанием о ценности жизни, любви, семьи.

Клыки

Японцы не обременяют себя походами к стоматологу из-за неровных зубов. Напротив, кривые зубы считаются привлекательной изюминкой. Многие девушки специально наращивают клыки или используют специальные накладки. Здесь практически невозможно встретить человека с брекетами или голливудской улыбкой.

Огромные зонты

В Японии часто бывает дождливая, сырая, ветреная погода. Практичные и изобретательные японцы усовершенствовали конструкцию классического зонта. В отличии от европейских моделей, японские зонты способны без проблем выдержать порывы сильнейшего ветра. К тому же их зонты очень вместительные, имеют большую «крышу» и надежно защищают от дождя.

Туалетные тапочки

Японцы очень чистоплотны. Личная гигиена — краеугольный камень здоровья нации. В быту и на службе существует масса мелочей для совершенствования чистоты. Например, туалетные тапочки, которые есть в каждом доме. Их обувают перед посещением отхожего места и снимают после завершения процесса. Крайне нежелательно заходить в туалетной обуви в жилые комнаты.

Мороженое с невероятными вкусами

Японский десерт шокирует разнообразием наполнителей. Кроме привычных ванильных, шоколадных и фруктово-ягодных вкусов здесь можно насладиться мороженым с осьминогом, кониной, древесным углем или кактусом. Как говорится, о вкусах не спорят.

«Подставка» для подбородка

Каждый японец готов в любое время умыкнуть для сна несколько минут. Люди здесь чрезвычайно неприхотливые. Они умеют спать даже стоя и изобрели для этого специальную «подставку» для подбородка. Странное устройство решает массу проблем: голова не упадет, шея не затечет и выспишься с комфортом.

Фантастические парковки

Парковочные места — проблема глобального масштаба. Чего уж говорить о Японии. Территория — небольшая, автомобилей — много. Японские парковки — вершина инженерной мысли. Многоэтажные башни возвышаются над землей и уходят на десятки метров в глубину. Европейцев, в отличии от рациональных японцев, такая конструкция наверняка испугает или приведет в замешательство.

Отоскоп для ушной серы

Япония — высокотехнологичная страна, в которой на каждом шагу встречаются необычные устройства. Далеко не вся техника функциональна. Встречается электроника, единственное назначение которой — утолить человеческое любопытство. Например, отоскоп для ушной серы. Японцы обожают изучать свое тело до мельчайших подробностей. С помощью отоскопа они могут рассмотреть комочки серы в собственных ушах.

Умные автоматы

Японские автоматы поражают воображение разнообразием ассортимента. Здесь можно купить зонт, горячий фаст-фуд, одежду и еще массу полезных и нужных вещей. К тому же автоматы доступны практически в любом уголке страны. Торговые автоматы уже стали привычным атрибутом жилых и офисных кварталов, отдаленных деревень и автобусных остановок. Они есть даже в старых монастырях и храмах, которые находятся высоко в горах.

Детские костюмы-швабры

Точно неизвестно, кто первым увидел рациональное применение ползающих малышей. Японцы одевают на них специальные костюмы в мохнатыми вставками. Получается, что маленький ребенок, забавляясь с игрушками на полу, заодно полирует до блеска пол. Практичным европейцам приглянулась интересная тенденция и многие уже запаслись костюмами-швабрами для малышей.

Пупырышки, которые не заканчиваются

В Японии действительно есть упаковочная пленка с «вечными» пузырьками. Материал устроен таким образом, что вместо лопнувшего пузырька тут же надувается новый.

Дневной отдых на рабочем месте

Послеобеденный сон — национальная традиция, благополучно дошедшая до нашего времени. Только не думайте, что в угоду традиции владельцы компаний оборудуют спальные места для дневного сна. Большинство представителей офисного планктона засыпает на рабочем месте. Неприхотливые и рациональные японцы умеют мгновенно отключаться, чтобы восстановить энергию.

Остров противогазов

На японских островах находится несколько вулканов. Некоторые из них сильно досаждают местным жителям. Настолько, что тем приходится надевать противогазы, как на острове Хонсю. Там уже долгое время действующий вулкан отравляет воздух. Активность вулкана не равномерна. Местные власти постоянно наблюдают за состоянием воздуха. Если уровень вредных веществ становится критично высоким — срабатывает сигнализация, которая сообщает жителям, что пора надевать противогазы.

Японский майонез

По большому счету майонез в стране Восходящего солнца не отличается от знакомого всем продукта. Примечательно то, как и с чем японцы употребляют майонез. Чаще всего майонез едят с чипсами, блинчиками, мороженным. Согласитесь, довольно нестандартные пищевые привычки. Наверное потому в стране выпускают майонез нейтрального вкуса, без ярких вкусовых акцентов.

Подушки для одиноких

Японцы заботятся о душевном комфорте сотрудников. Например, такая подушка скрасит одиночество мужчины после напряженного рабочего дня. Ведь всем известно, что женщина лучше всех поможет расслабиться, избавиться от эмоционального напряжения. Конечно, креативная подушка не заменит настоящую подружку, зато ненавязчиво напомнит, что пора бы обзавестись второй половинкой.