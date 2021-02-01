Привычные нам вещи, которые в Европе могут позволить себе лишь богачи

Глядя на западные страны с их уровнем жизни, мы порой невольно вздыхаем и завидуем им. Но, на самом деле, хорошо там, где нас нет. И иностранцам вполне есть в чем позавидовать россиянам. Ведь существуют вещи, привычные нам и вполне доступные, а в Европе, например, их могут позволить себе лишь очень обеспеченные люди. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Центральное отопление

Мы привыкли к тому, что наши дома по умолчанию отапливаются. А, например, в Испании и Италии зимой эта роскошь доступна отнюдь не всем. Дело в том, что отапливать помещения в этих странах очень дорого, поскольку основную часть газа в Европе преобразуют в электричество. Жители пытаются выйти из положения, пользуясь дополнительными источниками тепла: каминами, печками, солнечными батареями и т.п.

Салоны красоты

Сходить в салон красоты и расслабиться во время процедур по уходу за собой для многих европейских женщин непозволительная роскошь. Дело в том, что услуги таких салонов в Европе гораздо выше, чем в среднестатистических российских салонах. Вы наверняка предпочли бы сами делать себе маникюр, если бы жили, например, в Финляндии: там уход за ногтями стоит в переводе на русские деньги порядка 5-6 тысяч рублей.

Дача

Приусадебные участки недоступны подавляющему числу европейцев (не берем в расчет северные страны). Земля в Европе очень дорогая, а плотность населения очень высокая. В центральной части Европы позволить себе купить дачный участок могут только весьма богатые люди: в среднем домик с землей может обойтись покупателю в сумму, равную примерно 20 миллионам рублей.