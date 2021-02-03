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Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона 

РИА Новости и ещё 4 6 часов назад
Почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
Фото: РИА Новости
Передача смартфона незнакомцам — повод насторожиться с точки зрения обеспечения информационной безопасности. Результатом вашей доброты может стать списание денег с банковской карты, которая привязана к вашему номеру, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Получив ваш телефон в руки, злоумышленник приобретает и доступ к СМС-сообщениям от банка. Позвонив в банк, он может попросить перевести деньги на свой счет.

"При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредствам цифрового кода в виде СМС-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении",

— отмечает эксперт.
Совершив транзакцию, мошенник удаляет следы в виде сообщений от банка, и заметить убыль средств на счету становится непросто. Зачастую это происходит не сразу, и следы уже очень сложно отыскать.
Если телефон имеет выход в интернет, злоумышленник может установить программы для просмотра личных данных (ключи, пароли и т.д.). Это также может привести к потере средств или важной информации.
Как правило, специалист с опытом сделает все это незаметно и всего за несколько минут.

"Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок, не передавайте телефонный аппарат ему в руки, а наберите нужный номер сами и предложите поговорить по громкой связи",

— подытожил Кашкин.
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