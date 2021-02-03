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«Сами скидывают деньги»: мошенники нашли новый способ обмана 

Елизавета Назарова 4 часа назад
«Сами скидывают деньги»: у мошенников новый способ обмана
Фото: depositphotos.com
С каждым годом мошенники начинают действовать изощреннее придумывают новые способы обмана простых граждан. До прошлого года всем звонила "служба безопасности" и предупреждала о подозрительных операциях, а потом люди сами шли и отдавали свои деньги ворам.
С каждым годом мошенники пытаются усыпить бдительность граждан и изобретают все новые изощренные способы вымачивания денег. Теперь у них новая схема, с которой они сами переводят деньги ничего не подозревающим людям.

Что происходит

Вам на карту или на телефон поступают деньги, затем приходит СМС-уведомление о том, что сделали это по ошибке. При этом вы можете проверить номер телефона или номер карты, и там действительно будет отличаться одна цифра. Все очень похоже на правду, и вы можете спокойно перевести деньги обратно, но не стоит этого делать. Существует несколько вариантов того, как мошенники будут действовать дальше.

Вариант 1

Вы переведете деньги и мошенник отзовет свой перевод вам. В итоге вы лишаетесь суммы, которая в два раза больше той, что вам пришла. С банками подобное действие совершить очень тяжело, а вот с мобильным телефоном очень просто. Вы можете даже не заметить, а человек удвоит свой заработок, когда отзовет переведенные деньги.

Вариант 2

Мошенники переводят вам деньги на телефон и просят, чтобы вы вернули их на карту, и вы это делаете. Так они могут узнать ваши инициалы, первые цифры номера вашей карты, а также номер телефона, к которому она привязана. Таким образом у них становится больше информации о вашей карте, которую они могут взломать.

Вариант 3

С помощью таких действий мошенники обналичивают крупную сумму, раскидывая ее на разные счета. Вам переводят деньги и вы попадаете в запутанно цепочку из карт и счетов, по которым преступников бывает очень тяжело найти. Оставлять эти деньги у себя тоже не стоит, так как вас могут привлечь к ответственности.
В Сети люди пишут, что у них вызывает доверие то, что на карту им действительно переводят деньги, и это кажется им совершенно обычной практикой, а потом они пытаются помочь.

"Они сами скинули мне деньги, а потом я лишилась их", "Я пока не поняла, чего они хотят, но выглядит это очень подозрительно", "У меня тоже такое было, но я не стал ничего возвращать", "Не верьте им, вас опять пытаются обмануть", — пишут пользователи Сети.

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