История исчезновения школьницы, которую искали 50 лет 

Потерять близкого человека — одно из самых страшных испытаний для его родных. Но не менее тяжело узнать о его пропаже, искать много лет, надеяться на встречу и не знать о нем ничего.

С момента исчезновения школьницы по имени Эйприл Фабб прошло уже больше 50 лет, но до сих пор о ее судьбе ничего не известно. Родные пропавшей до сих пор надеются на встречу с ней. Историю загадочного исчезновения читайте в материале «Рамблера».

Эйприл исчезла 8 апреля 1969 года, уехав из дома на велосипеде навестить двоюродную сестру. Однако до родственницы 13-летняя школьница так и не добралась, буквально растворившись в воздухе на дороге между деревнями Меттон и Раутон. По свидетельству очевидца, который видел Эйприл последним, девочка выезжала из деревни на велосипеде в 14:05 по местому времени, а уже в 14:15 был обнаружен ее велосипед, лежащий в нескольких метрах от дороги. Сама же Фабб бесследно исчезла.

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Велосипед отвезли в полицию и после этого развернули масштабную поисковую операцию. С момента, когда подростка выдели в последний раз, до ее исчезновения прошло всего десять минут. Казалось бы, найти Эйприл будет не слишком сложно. Но все оказалось совсем не так, как предполагалось.

Было опрошено более 1000 свидетелей, тщательно осмотрены все окрестности, проверены около 500 располагавшихся неподалеку от места пропажи домов. Но это не дало результата.

Позже была выдвинута версия о том, что Эйприл могла стать жертвой серийного маньяка, но ни следов, ни каких-либо других доказательств этого полиция найти так и не смогла.

Расследование исчезновения Эйприл Фабб продолжалось вплоть до 2010 года, но так и не увенчалось успехом. До сих пор школьница числится пропавшей без вести, а дело о ее пропаже считается одним из самых загадочных в Британии.