Чем советские пограничники удивили немецких солдат 

Первый удар нацистских захватчиков 22 июня 1941 года приняли на себя 85 тысяч пограничников. На западных рубежах СССР находилось 660 погранзастав и согласно плану «Барбаросса» на их взятие отводилось от получаса до 60 минут. С первых дней войны солдаты и офицеры вермахта поняли, что эта война будет отличаться от тех, в которых они участвовали ранее.

Так до 24 часов продержалось 250 застав, более суток атаки нацистов выдерживали 20 опорных пунктов пограничников. Два дня оборонялись 16, три — 20, а до пяти суток — 43 заставы. От одной до двух недель сдерживали противника 67 погранзастав, а более двух недель 51. Оставаясь в тылу противника, два месяца отбивались почти 50 застав.

Все бойцы стойко и самоотверженно оборонялись, а некоторые даже переходили в контратаки. Ночью 26 июня пограничники, моряки Дунайской флотилии с бойцами 51-й Перекопской и 25-й Чапаевской дивизии выбили румын из города Килия. После они переправились через Дунай, где захватили несколько населенных пунктов, 800 пленных и 70-ти километровый плацдарм. Развить успех помешал приказ отходить назад.

Одному отряду удалось сдержать напор противника. Погранзаставы Рескитентского пограничного отряда Мурманского округа 29 июня вступили в бой с финскими частями, а через 5 дней враг был выбит с территории СССР. До самого конца войны захватчик так и не перешел границу на участке этого подразделения.

Свидетельства немецкой стороны

Наиболее известным стал подвиг советских пограничников в Брестской крепости. Об этих события генерал Блюментрит, возглавляющий штаб 4 армии, наступающей в Белоруссии, говорил, что пограничники и их жены сражались до последнего, стойко перенося бомбежку и артобстрелы. Немецкие войска узнали, что значит иметь дело с русскими, которые по своей выучке и духу намного превосходят другие европейские армии. Советские солдаты дисциплинированы и стоят насмерть, а попытки одолеть их обходятся большой кровью.

Генерал Гальдер в своем дневнике записал, что русские повсюду сражаются до последнего человека. Бои упорные, а пленных очень мало. Русские сопротивляются, пока их не убьют или стараются выйти из окружения под видом мирных жителей.

С началом пограничных боев пехотинцы 60-й моторизированной дивизии получили приказ, в котором говорилось, что солдаты и командиры противника отличаются храбростью и всегда принимают бой. Поэтому бойцы вермахта не должны проявлять человеческого отношения к врагу, а фанатизм и презрение к смерти делает его уничтожение обязательным.

Генерал Эрих Раус летом 1941 пришел к выводу, что бытовавшие на западе представление о малоподвижности лишенной индивидуальности армии России осталось в прошлом. Идеи коммунизма вызвали в советских солдатах духовный подъем, который ощущается и на полях сражений.

Первые герои

В пограничных боях народ, которому предстояла 4-х летняя война и миллионные жертвы, получил своих первых героев. Несколько десятков пограничников под командование лейтенанта Лопатина 11 суток противостояла немецкому батальону. До 2 июля над позицией реял красный флаг, и только выстрел снайпера сбил знамя. Перед началом боя солдаты вывели из заставы, ищущих на ней защиты мирных жителей. Когда люди оказались в безопасности, пограничники вернулись на позицию чтобы принять бой, в котором все погибли.

На 7-й заставе Волынского отряда 22 июня рядовой Петров 7 часов сдерживал немцев огнем из пулемета. Когда патроны были израсходованы, пограничник взорвал себя и подступивших немцев гранатой. 23 июня пять сотен пограничников под командованием старшего лейтенанта Поливоды в результате многочасового боя выбили немцев из Перемышля. До 27 июня они удерживали город, и отошли только после приказа.

После того как у пограничников заканчивались боеприпасы они бросались на противника в штыковую атаку. Так произошло на 17-й заставе Рава-Русского пограничного отряда. Бойцы встретили нацистов штыками и все погибли. Особой кровопролитностью отличился одиннадцатидневный бой у молдавского пограничного села Стояновка. Советские солдаты переходили в контрнаступления и отбили у неприятеля железнодорожный мост через реку Прут.

Румынам удалось перебить 600 защитников заставы, но победа обошлась им в 12 тысяч убитых и раненых. За все время пограничных боев ни одна советская застава не была оставлена без приказа. Оказавшиеся в немецком тылу бойцы вливались в партизанские отряды и продолжали сражаться.

Пограничные войска не были предназначены для отражения атаки регулярных войск. Однако заставы гибли практически полным составом, выигрывали время необходимое для развертывания основных сил.