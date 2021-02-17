Фашисты против национал-социалистов: главные отличия 

Слово фашизм у нас прочно ассоциируется с гитлеровской Германией. Однако глава Третьего рейха Адольф Гитлер исповедовал не фашизм, а национал-социализм. При совпадении многих положений между двумя идеологиями есть существенные различия и даже противоречия.

Тонкая грань

Сегодня любые движения, имеющие крайне радикальный характер, декларирующие националистические лозунги, принято называть проявлением фашизма. Слово фашист, по сути, превратилось в штамп, потеряв свой исходный смысл. Это не удивительно, так как две наиболее опасные тоталитарные идеологии XX столетия — фашизм и национал-социализм — долгое время находились в тесном соприкосновении, оказывая друг на друга заметное влияние.

Действительно между ними много общего — шовинизм, тоталитаризм, вождизм, отсутствие демократии и плюрализма мнений, опора на однопартийную систему и карательные органы. Национал-социализм нередко называют одной из форм проявления фашизма.

Германские нацисты охотно адаптировали на своей почве некоторые элементы фашизма, в частности, нацистское приветствие является калькой, так называемого римского салюта.

При повсеместном смешении понятий и принципов, которыми руководствовались нацизм и фашизм между ними не так легко выявить различия. Но прежде чем это сделать, нужно остановиться на происхождении двух идеологий.

Фашизм

Слово фашизм имеет итальянские корни: «fascio» на русском звучит как «союз».

Это слово, к примеру, стояло в названии политической партии Бенито Муссолини — Fascio di combattimento (Союз борьбы). «Fascio» в свою очередь восходит к латинскому слову «fascis», что переводится как «пучок» или «связка».

Фасции — пучки вязовых или березовых прутьев, перетянутых красным шнуром или связанных ремнями — являлись своеобразным атрибутом власти древнеримских царей или магистров в эпоху Республики. Первоначально они символизировали право властей добиваться своих решений применением силы.

По некоторым версиям, фасции действительно были инструментом телесных наказаний, а вместе с топором — смертной казни.

Идеологические корни фашизма берут начало в 1880-х годах в таком явлении как Fin de siècle (с фр. —«конец века»), характеризующимся метаниями между эйфорией в ожидании перемен и эсхатологическим страхом перед будущим.

На рубеже столетий появляется ряд работ, в которых исповедуется доктрина превосходства организованного меньшинства над дезорганизованным большинством, легитимность политического насилия, радикализируются понятия национализма и патриотизма. Это приводит к появлению политических режимов, стремящихся к усилению регулирующей роли государства, насильственным методам подавления инакомыслия, неприятию принципов экономического и политического либерализма.

Во многих странах, таких как Италия, Франция, Бельгия, Венгрия, Румыния, Япония, Аргентина в полный голос о себе заявляют фашистские движения. Они исповедуют сходные принципы: авторитаризм, социальный дарвинизм, элитаризм, одновременно отстаивая антисоциалистические и антикапиталистические позиции.

В наиболее чистом виде доктрина фашизма как власти корпоративного государства была выражена итальянским лидером Бенито Муссолини, который под этим словом понимал не только систему государственного управления, но и идеологию. В 1924 году Национальная фашистская партия Италии (Partito Nazionale Fascista) получила парламентское большинство, а с 1928-го — стала единственной легальной партией страны.

Национал-социализм

Это движение известное под термином «нацизм» стало официальной политической идеологией в Третьем рейхе. Его часто рассматривают как разновидность фашизма с элементами псевдонаучного расизма и антисемитизма, что выразилось в понятии «немецкий фашизм», по аналогии с итальянским или японским фашизмом.

Немецкий политолог Мануэль Саркисянц пишет, что нацизм — это не германское изобретение. Философия нацизма и теория диктатуры были сформулированы в средине XIX века шотландским историком и публицистом Томасом Карлейлем.

«Как и Гитлер, Карлейль никогда не изменял своей ненависти, своему презрению к парламентской системе, — отмечает Саркисянц. — Как и Гитлер, Карлейль всегда верил в спасительную добродетель диктатуры».

Главной целью для германского национал-социализма было построение и утверждение на максимально обширном географическом пространстве «чистого государства», в котором главная роль отводилась бы представителям арийской расы, имеющей все необходимое для благополучного существования.

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) находилась у власти в Германии с 1933 по 1945 год. Гитлер часто подчеркивал значение итальянского фашизма, который повлиял на формирование нацистской идеологии.

Особое место он отводил Маршу на Рим (шествие итальянских фашистов в 1922 году, способствовавшее возвышению Муссолини), который стал вдохновляющим примером для германских радикалов.

В основу идеологии германского нацизма лег принцип объединения доктрин итальянского фашизма вокруг национал-социалистических идей, где абсолютное государство Муссолини преобразовывалось бы в общество с евгеническим учением о расе.

Такие близкие, но разные

Согласно Муссолини основное положения фашистской доктрины — это учение о государстве, его сущности, задачах и целях. Для идеологии фашизма государство является абсолютом — непререкаемым авторитетом и высшей инстанцией. Все индивиды или социальные группы не мыслимы без государства.

Более четко эта идея обозначена в лозунге, который Муссолини провозгласил в своей речи в Палате Депутатов 26 мая 1927 года: «Всё в государстве, ничего против государства и ничего вне государства».

Отношение к государству национал-социалистов было принципиально иным. Для идеологов Третьего рейха государство — это «только средство для сохранения народа». В отдаленной перспективе национал-социализм не ставил цель поддерживать структуру государства, а стремился реорганизовать его в общественные институты.

Государство в национал-социализме рассматривалось как промежуточный этап, в построении идеального, чистого в расовом отношении общества. Здесь можно усмотреть некоторую аналогию с идеями Маркса и Ленина, которые считали государство переходной формой на пути строительства бесклассового общества.

Второй камень преткновения между двумя системами — национальный и расовый вопрос.

Для фашистов был крайне важен в этом отношении корпоративный подход в решении национальных проблем. Муссолини заявлял, что «раса — это чувство, а не реальность; 95% чувства». Более того, Муссолини старался по возможности избегать этого слова, заменяя его понятием нация. Именно итальянская нация была для дуче предметом гордости и стимулом для её дальнейшего возвеличивания.

Гитлер называл понятие «нация» «устаревшим и пустым», несмотря на присутствие этого слова в названии его партии. Национальный вопрос германские лидеры решали через расовый подход, в буквальном смысле путем механической очистки расы и поддержанием расовой чистоты через отсеивание инородных элементов. Расовый вопрос — краеугольный камень нацизма.

Фашистской идеологии в ее изначальном смысле были чужды расизм и антисемитизм. Хотя Муссолини и признавал, что стал расистом еще в 1921 году, но при этом подчеркивал, что здесь нет никакой имитации германского расизма. «Необходимо, чтобы итальянцы уважали свою расу», — так декларировал Муссолини свою «расистскую» позицию.

Более того, Муссолини не раз осуждал евгенические учения национал-социализма о чистоте расы. В марте 1932 года в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом он заметил, что «к настоящему времени в мире не осталось совершенно чистых рас. Даже евреи не избежали смешения».

«Антисемитизма в Италии не существует», — заявлял дуче.

И это были не только слова. В то время как в Германии набирали силу антисемитские кампании в Италии многие важные посты в университетах, банках или армии продолжали занимать евреи.

Только с середины 1930-х годов Муссолини заявил о белом превосходстве в африканских колониях Италии и перешел на антисемитскую риторику ради союза с Германией.

Важно отметить, что нацизм не является обязательной составляющей фашизма. Так, фашистские режимы Салазара в Португалии, Франко в Испании или Пиночета в Чили были лишены основополагающей для нацизма теории расового превосходства.