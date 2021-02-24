Кто первым исчез в Бермудском треугольнике 

Бермудский треугольник, расположенный в Атлантическом океане, таит вокруг себя много загадок. Существует гипотеза о том, что все самолеты и корабли, которые туда попадают, бесследно исчезают. Сторонники конспирологических теорий уверены, что людей похищают инопланетяне, жители Атлантиды или, что те отправляются в другое измерение Береговая охрана США уверена, что пропажи происходят не чаще, чем в других районах окна, а вся мистика связана с погодными условиями.

Разгаданная загадка

"Бермудский треугольник" стал мистическим местом только в 70-80х годах прошлого века. Однако и до этого в нем наблюдались аномалии. Известно, что первый случай исчезновения в Бермудском треугольнике произошел в 1840 году. Тогда недалеко от столицы Багамских островов Нассау обнаружили пустое судно.

Парусный корабль "Розали" дрейфовал с поднятыми парусами. На нам было все необходимое оснащение, но, когда корабль обнаружили, на нем не было ни одного человека. Позднее выяснилось, что судно называлось "Россини", оно село на мель, а команда уплыла на шлюпках. Позднее течение отнесло корабль к другому берегу, а надпись-название стерлась. Однако не все поверили в это объяснение.

Первое настоящее исчезновение

Более загадочной историей стало исчезновение команды бригантины "Мария Целеста". До сих пор никто не может сказать, что произошло с людьми, которые были на борту. Судно вышло в 1872 году из Нью-Йорка, а потом пропало у Азорских островов. Всю команду объявили без вести пропавшей.

Саму бригантину обнаружил экипаж грузового судна "Деи Гратиа". Капитан увидел знакомый корабль и начал подплывать к нему. Он увидел, что штурвал самостоятельно вращался то в одну, то в другую сторону, но людей на палубе не было. Капитан грузового судна не обнаружил следов драк, бегства и мятежа. Сама бригантина была в порядке, без пробоин. припасы, деньги и все остальные вещи были на месте.

"Марию Целесту" отбуксировали к Гибралтару, но никому так и не удалось понять, что произошло с экипажем. Возможно, они решили отплыть на шлюпках, как в случае с "Россини" и попали в шторм. Сторонники конспирологии придерживаются мнения, что здесь не обошлось без сверхъестественных сил.