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«Мы движемся к малому ледниковому периоду»: ученый предупредил об изменении климата в России 

Анна Арсеньева 27 минут назад
Ученый предупредил о наступлении «малого ледникового периода» в России
Фото: depositphotos.com
Академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов заявил, что вместо глобального потепления в России наступит малый ледниковый период. Об этом сообщает "Российская газета".
По словам ученого, он был на Северном полюсе четыре года назад, и глобального потепления там нет:

«Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые медведи — и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления"».

Матишов рассказал, что климат цикличен. Теплый период, по его мнению, закончился, и начинается холодный. Об этом говорит разбалансировка на европейской части России: холодные зимы, пожары, засухи и интенсивные осадки.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», — сказал эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые разгадали "код да Винчи".
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