Ученый предупредил о наступлении «малого ледникового периода» в России

Академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов заявил, что вместо глобального потепления в России наступит малый ледниковый период. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам ученого, он был на Северном полюсе четыре года назад, и глобального потепления там нет:

«Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые медведи — и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления"».

Матишов рассказал, что климат цикличен. Теплый период, по его мнению, закончился, и начинается холодный. Об этом говорит разбалансировка на европейской части России: холодные зимы, пожары, засухи и интенсивные осадки.