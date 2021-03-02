Ученые нашли новую угрозу изменения климата для человечества

Глобальное потепление может снизить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и поставить под угрозу выживание крупных животных, и при этом нанести урон продовольственной безопасности. Такой вывод сделали ученые Эксетерского университета и Лондонского университета Королевы Марии в Великобритании обнаружили.

Так, из-за изменения климата прогнозируется увеличение средней температуры на четыре градуса Цельсия, что снижает передачу энергии в пищевых сетях планктона на 56. Потепление увеличивает метаболические затраты на рост и появление новых организмов, что уменьшает общую биомассу планктона. Фитопланктон и зоопланктон являются основой пищевых цепей, которые, в свою очередь, поддерживают пресноводные и морские экосистемы, от которых также зависит и человечество.

В целом, только около 10% энергии, производимой на одном уровне пищевой сети, переходит на следующий уровень.