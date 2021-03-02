Биологи нашли самую большую светящуюся акулу 

Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии впервые зафиксировали биолюминесценцию у черной акулы, которая обитает в глубоководной зоне у берегов Новой Зеландии. Никогда прежде у таких крупных позвоночных не наблюдалось свечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Исследователи из Католического университета Лувена в Бельгии и Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии обнаружили биолюминесценцию у глубоководной черной акулы Dalatias licha. Это первый случай, когда оно было задокументировано у такого крупного вида. Ее размер достигает 180 сантиметров.

Ученые пока не могут с точностью ответить на вопрос, относительно функции, которую выполняет свечение. Зачастую биолюминесценция нужна для отпугивания хищников, но у Dalatias licha нет естественных врагов. По мнению исследователей, свечение может помогать хищнику незаметно подкрадываться к добыче: если смотреть снизу, подсвеченное брюхо сливается с более светлой водой.

"Учитывая обширность морских глубин и наличие светящихся организмов в этой зоне, становится все более очевидным, что получение света на глубине должно играть важную роль в структурировании самой большой экосистемы на нашей планете",

— пишут исследователи.