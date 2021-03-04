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Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала об увиденном 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала об увиденном
Фото: Lenta.ru
Женщина перенесла клиническую смерть после автокатастрофы и рассказала о своих видениях загробной жизни. Об этом сообщает издание Express.
Женщина по имени Элен (Elaine) попала в серьезное ДТП. В результате она перенесла временную остановку сердца. О своих видениях женщина написала в Фонд исследования посмертного опыта.
Элен утверждает, что прежде, чем она вернулась к жизни, она ощутила себя единым атомом в абсолютной пустоте.

«Когда я умерла, меня окружала чернота. Я ничего не видела и не слышала. У меня не было знания ни о смерти, ни даже о существовании в целом», — рассказала она.

Женщина отметила, что это было похоже на сон, но с полным осознанием себя.

«Я чувствовала себя частью всего этого, как будто я вся была единым атомом, и была связана с атомами вокруг меня. Я не чувствовала ничего, кроме спокойствия», — заявила Элен.

Вряд ли существование загробной жизни когда-либо будет доказано или опровергнуто, но ученые считают, что вера в него может идти на пользу людям. «Идея о возможности бессмертия может оказать положительный эффект на здоровье», — считает лектор по религиоведению в Открытом университете Сюзанна Ньюкомб (Suzanne Newcomb).
Она пояснила, что надежда может помочь телу бороться с заболеваниями и повышает шанс на спонтанную ремиссию.
Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.
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