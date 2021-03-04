Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала об увиденном 

Женщина по имени Элен перенесла клиническую смерть после того, как попала в серьезное ДТП, и поделилась тем, что она увидела. Об этом сообщает издание Express.

В результате автокатастрофы женщина перенесла временную остановку сердца. И о своих видениях она написала в Фонд исследования посмертного опыта. Элен утверждает, что во время клинической смерти она ощутила себя единым атомом в абсолютной пустоте:

«Когда я умерла, меня окружала чернота. Я ничего не видела и не слышала. У меня не было знания ни о смерти, ни даже о существовании в целом».

При этом она отметила, что это было похоже на сон, но с полным осознанием себя и спокойствием.

Лектор по религиоведению в Открытом университете Сюзанна Ньюкомб считает, что надежда способна помочь телу бороться с заболеваниями и повышает шанс на спонтанную ремиссию. По ее словам, подобные видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.