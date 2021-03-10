История мужчины, из которого нацисты сделали «рекордсменку» 

Эта история о человеке, который родился и умер мужчиной, но часть жизни думал, что он женщина. Под именем Дора Ратьен парень достиг небывалых успехов в спорте и даже стал любимой спортсменкой Адольфа Гитлера. Как же так вышло?

Секретное оружие фашистов

Дора в 1930-е годы считалась одной из лучших спортсменок в Германии по прыжкам в высоту. Она без особого труда попала в сборную страны и стала готовиться к Олимпиаде, что проводилась 1936 году в Берлине. Организаторы мероприятия обратили внимание на необычный внешний вид девушки — полное отсутствие груди и слишком низкий голос. Они сообщили об этом Рейху.

Чиновники решили не предавать огласке ситуацию с Дорой и использовать ее спортивный потенциал в качестве секретного оружия. К тому же, выступлениями Ратьен восхищался сам Адольф Гитлер. Поэтому Доре было приказано молчать, продолжая подготовку к Олимпиаде. Чтобы ее никто не заподозрил во лжи, она перед тренировками всегда брила ноги и купалась в отдельной душевой. Коллеги по сборной недоумевали, почему Дора никогда не показывалась перед ними голой во время купания, но лишних вопросов не задавали.

На Олимпиаде в Берлине Ратьен боролась за награды в прыжках в высоту среди женщин, благодаря чему стала известной на весь мир. За ее выступлениями следил сам Гитлер. Нацисты возлагали большие надежды на Дору. Но их секретное оружие не выстрелило. Ратьен не смогла обойти конкуренток, даже обладая мужской силой. Она заняла лишь 4 место с результатом 1,58 м.