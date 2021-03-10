Как нерожденная женщина стала матерью четырех детей

«Эти дети не ваши», — к такому выводу пришли врачи после сравнения ДНК Лидии Фэрчайлд и ее родных детей. Тех самых, которых она родила, держала на руках еще младенцами, дала им имена, вырастила и воспитала

Если бы история этой женщины не получила широкую огласку, вряд ли бы вы вообще в такое поверили. Но то, что мы расскажем ниже, реально!

В 2002 году жительница штата Вашингтон Лидия Фэрчайлд обратилась в государственные службы, чтобы получить социальное пособие в связи с разводом. Для этого ей и ее супругу Джейми Таунсенду понадобилось пройти тест ДНК, чтобы подтвердить родственные связи с детьми. Но, к огромному удивлению Лидии, тест в ее случае оказался отрицательным Джейми Таунсенда действительно признали отцом детей, а вот «она — им никто». К такому заключению пришли в лаборатории.

Повторная сдача анализов принесла точно такие же результаты Уже скоро у Лидии начались огромные проблемы: женщину вызвали к прокурору и начали выяснять, кто она, откуда у нее эти дети, кто их настоящая мать и так далее. Миллионы доказательств в виде фотографий Лидии с детьми, видеозаписей, слов свидетелей, в том числе, врачей и акушеров, принимавших роды, прокурора не устраивали. Главной уликой в этом деле были тесты ДНК, и их результаты говорили против Фэрчайлд.

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К счастью, на тот момент Лидия была беременна четвертым ребенком, и адвокат женщины уговорил суд подождать его рождения, чтобы сравнить ДНК малыша с ДНК матери. Для достоверности результатов во время родов в палате даже присутствовал независимый человек, который смог бы подтвердить, что именно у ребенка Лидии были взяты анализы.

Удивлению врачей не было предела, когда тест снова показал отрицательный результат! «Неужели он может ошибаться?!» — это предположение ставило под угрозу не только судебное разбирательство против Лидии, но и все результаты предыдущих ДНК-тестов, на основе которых в том числе выносились смертные приговоры

И тут снова помог адвокат. Алан Тинделл изучил архивы и наткнулся на еще один похожий случай. В 1998 году 52-летней бостонской учительнице Карен Киган понадобилась трансплантация почки. Трое сыновей женщины согласились быть донорами, но при генетическом анализе выяснилось, что только один из них — родной. Проведенные в связи с этим исследования показали, что Киган оказалась химерой — существом, в организме которого изначально присутствуют ткани с разными генами.

На основании этой статьи похожие анализы были проведены с Лидией Фэрчайлд и ее родственниками. Но ее ситуация оказалась куда сложнее Выяснилось, что кожа и волосы женщины содержат один геном, а шейка матки — совершенно другой, соответствующий геному ее детей.

Так врачи пришли к выводу, что у Лидии «тетрагаметный химеризм». Он формируется на ранней стадии беременности, при оплодотворении двух яйцеклеток двумя сперматозоидами и формированием одного организма из двух зигот. Иными словами, когда мать Лидии была беременна, в ее утробе находился еще один ребенок — потенциальная близняшка Лидии. Но она не развивалась как отдельный плод, а была поглощена своей сестрой еще на ранней стадии, поэтому стала частью ее организма.