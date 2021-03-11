Зачем красногвардейцы стреляли из пушек по московскому Кремлю

В октябре 1917 года один из главных символов России московский Кремль оказался под сильным обстрелом тяжелой артиллерии. На этот раз сердце Москвы разрушал не внешний враг, а революционеры, которые в отличие от Петрограда встретили в старой столице России организованное сопротивление. Большинство историков считают бои на московских улицах началом Гражданской войны.

Революционная ситуация в Москве

В Москве стоял малочисленный спокойный гарнизон, да и сам горд был не промышленным, а купеческим и пролетариата было гораздо меньше чем в столице. Именно поэтому настроение московских большевиков во главе с Виктором Ногиным было слабей, чем у Петроградских товарищей, которых поддерживал многочисленный гарнизон, рабочие массы и матросы.

Большевистский Реввоенком так и не смог договориться с Комитетом общественной безопасности, возглавляемым градоначальником Рудневым и командующим войсками московским округом полковником Рябцевым. Масло в огонь подливали 900 солдат, которых во время октябрьской революции выпустили из московской тюрьмы. Ранее они отказывались идти на фронт за, что были посажены за решетку и отличались радикальностью и непримиримостью к противникам революции.

После того как 25 октября 1917 года большевики взяли власть в Петрограде, московские товарищи тоже решили действовать. За ночь были вооружены 10-12 тысяч рабочих-красноармейцев, а на заводы и в гарнизон направили эмиссаров, призывающих поддержать революцию. Против большевиков выступили юнкера, офицеры, студенты. Обе стороны стали действовать и занимать позиции по всему городу.

Начало боев

Утром 28 октября по требованию полковника Рябцева революционные солдаты согласились сдать Кремль и в крепость вошли две роты юнкеров. Согласно официальной советской версии солдаты сами сдали оружие, после чего пленных построили и открыли по ним огонь из пулеметов и винтовок. Всего погибло 300 красноармейцев. По другой версии солдаты увидели, что в Кремль входят юнкера и решили снова завладеть оружием. В стенах крепости началась перестрелка, в результате которой погибло шесть юнкеров и до двух сотен красноармейцев.

Попытка заключить перемирие провалилась, и в Москве начинаются полноценные бои с баррикадами, засадами и окопами, перекрывающими центральные улицы древней столицы русского государства. Взять верх большевикам помогло наличие артиллерии и постоянное подкрепление с рабочих окраин города. К концу октября революционерам сдались кадетские корпуса Москвы и Алексеевское военное училище.

Обстрел Кремля

К 1 ноября юнкера удерживали только Кремль, по которому большевики открывают сильный артиллерийский огонь. Стрельба велась бестолково и плохими снарядами, что привело к большим разрушениям. Среди москвичей появился слух, что евреи-большевики специально стреляют по соборам Кремля, хотя на самом деле руководители восстания пытались отговорить красногвардейцев от артобстрела, но те были озлоблены на юнкеров и своих лидеров не слушали. Солдаты намерено расстреливали из винтовок надворную икону Кремля.

3 ноября юнкера покинули крепость, и по всей Москве началось их разоружение часто сопровождаемое расстрелами. Несмотря на прекращение огня, боевые действия не прекратились. Всю ночь 3 ноября небольшие группы юнкеров продолжали сопротивление и даже предпринимали наступление на противника. Утром красногвардейцы вошли в Кремль, потеряв убитыми трех бойцов.

После обстрела

В результате обстрела пострадала колокольня Ивана Великого, Успенский и Благовещенский соборы, Патриаршья ризница, стены и некоторые башни Кремля, а также прилегающие городские дома. Когда бои утихли, пленных противников большевиков распустили по домам, многие из них ушли на Дон, где собирались белые силы. Всего в боях за Москву погибло до 1 тысячи человек с обеих сторон.