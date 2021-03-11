Американец рассказал об удивительных народных рецептах из России 

Американский блогер уже несколько лет путешествует по России и публикует заметки, в которых сравнивает США с РФ, а также рассказывает об удивительных особенностях русских людей. Недавно Джейкоб (так зовут блогера) слегка простудился, о чем сообщил своим друзьям из России. Советы, которые получил американец, очень удивили его.

Варенье

Перед тем как отправиться на больничный, блогер посетил врача, который выписал ему лекарства и посоветовал пить много жидкости. В свою очередь русские друзья порекомендовали пить не просто воду, а чай с малиновым вареньем. По словам Джейкоба, он не понял, зачем во время болезни нужно употреблять малину, но по рекомендации друзей он употреблял ее ежедневно, поскольку это очень вкусно.

Молоко с медом

В России считается, что стакан теплого молока с медом перед сном способен успокоить воспаленное горло. По словам американца, раньше он никогда не встречал такого сочетания продуктов, еще удивительней было то, что ему рекомендовали в этот «коктейль» добавлять сливочное масло. Джейкоб признался, что это народное средство ему понравилось, поскольку помимо смягчающего эффекта после него было гораздо легче засыпать.

Подышать над картошкой

Самым поразительным советом народной медицины для американца стала ингаляция над сваренной картошкой. Придуманный во времена СССР метод по сей день пользуется спросом у россиян, поскольку считается, что он ускоряет процесс лечения. По словам Джейкоба, он решил испытать его на себе только ради интереса, но в итоге так и не понял, в чем заключаются целительные свойства этой процедуры.

В заключение блогер отметил, что русские стараются принимать меньше таблеток, больше полагаясь на народную медицину. Американец признался, что ему нравится такой подход, поскольку организм не травится химией, от которой всегда бывают побочные эффекты. Он подчеркнул, что легкую простуду можно вылечить без серьезных препаратов — необходимо лишь слегка помочь организму, чем и занимается народная медицина.