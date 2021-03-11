Как женщина нашла тайную квартиру за зеркалом

Мы можем десятки лет проживать в одной квартире и даже не подозревать о том, что находится за стенкой от нашего жилища. Однако у Саманты Хартстоу из Нью-Йорка все вышло иначе. Подробнее о том, как девушка по воле случая нашла тайную квартиру - в материале "Рамблера".

В один из дней американку начали беспокоить постоянные сквозняки в ванной комнате, которая не оборудована вентиляцией. Пытаясь отыскать щели, Хартстоу выяснила, что задувает из-под зеркала. Сняв его, девушка увидела тайный вход в помещение.

Приятельница Саманты предположила, что за зеркалом расположена подсобка для проводов и электрооборудования. Однако после того, как американка посветила в дыру фонариком, она увидела коридор, несколько выходов и две комнаты.

Кадр из TikTok

Взяв с собой молоток, девушка решила пролезть в отверстие. Оказавшись по другую сторону от своей квартиры, Саманта обнаружила следы жизни - мусор и бутылки с водой. Хартстоу призналась, что пространство было похоже на квартиру с отключенным туалетом и несколькими оголенными трубами.