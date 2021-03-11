Американец рассказал об удивительных народных рецептах из России

Американский блогер уже несколько лет путешествует по России и сравнивает родину с РФ. Недавно Джейкоб простудился и познал азы народной медицины.

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Варенье

Сначаал блогер посетил врача, который выписал ему лекарства и посоветовал пить много жидкости. Однако друзья порекомендовали пить чай с малиновым вареньем. Он не понял для чего есть столько малины, но ел, потому что вкусно.

Молоко с медом

Стакан теплого молока с медом перед сном способен успокоить воспаленное горло. По словам американца, раньше он никогда не встречал такого сочетания продуктов. К тому же, в коктейль посоветовали добавить сливочне масло. Джейкоб признался, что это народное средство ему понравилось, поскольку помимо смягчающего эффекта после него было легче заснуть.

Подышать над картошкой

Самым поразительным советом народной медицины для американца стала ингаляция над сваренной картошкой. Придуманный во времена СССР метод по сей день пользуется спросом у россиян. Считается, что он ускоряет процесс лечения. Правда, Джейкоб так и не понял, в чем заключаются целительные свойства этой процедуры.