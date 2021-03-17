Трагедии, схожие с гибелью студентов на «Перевале Дятлова» 

Гибель девяти советских туристов в 1959 году приобрела культовый статус. Однако точно таких же, и даже более страшных происшествий, впоследствии было превеликое множество. «Рамблер» расскажет о схожих с гибелью студентов на «Перевале Дятлова» трагедиях.

Гибель группы Кореня в марте 1971 года

Группа в количестве девяти человек отправились в лыжный поход в Саянах в Сибири и пропали без вести. Как позже выяснилось, все погибли вследствие схода снежной лавины. Потому как туристы проявили самонадеянность и разгильдяйство. Из-за обострения язвенной болезни у одного из членов группы остальные были вынуждены совершить стоянку, которая затянулась на три дня, во время которых продолжались обильные снегопады. 24 марта разведчики, направленные руководителем вперед по маршруту, сообщили об образовании на скалах огромных снежных карнизов, что означало угрозу схода лавин.

Но это было проигнорировано и утром 25 марта туристы продолжили поход и тут же попали под лавину. Руководитель сумел выжить, в течение четырех дней пытался откопать и спасти хоть кого-нибудь, но ничего не добился. Попытался вернуться домой, но следующая лавина погребла его самого.

Гибель группы Кузнецова в январе 1973 года

Группа количеством 10 человек отправилась в лыжный турпоход в Ловозеркие тундры на Кольский полуостров. Молодые люди, не думая о последствиях, в мороз минус 24 градуса, в пургу и начинающиеся сумерки начали восхождение на плато. Ветер бил им в спину, поэтому идти вперед было легко. Но наверху их застали резкое понижение температуры и еще больше усилившийся ветер. В итоге группа потеряла самообладание, как в случае с группой Дятлова разделилась и стала метаться в поисках выхода.

Шквальный ветер не дал возможности поставить палатку или вернуться назад. Столкнувшись со сложными условиями, группа разбилась на две части по пять человек. Одна, бросив снаряжение, предпочла идти для разведки маршрута, вторая осталась на месте, и так как среди оставшихся не оказалось никого сильного и опытного, способного организовать выживание, то просто легла на снег и замерзла. Продолжившие движение не смогли пробиться дальше, потеряли двое человек и вернулись назад. Последние трое все же сумели спуститься обратно в долину, но не взяли с собой лыж и увязли в снегу. Потому разделили печальную участь своих товарищей.

Гибель группы Еремкина в октябре 1988 года

Многочисленная команда лыжников-туристов из Сыктывкара отправилась покорять полярный Урал. Команда была разделена на две группы: одну возглавлял Иван Белозеров , вторую — Михаил Еремкин. Утром 31 октября группы вышли на маршрут, но к обеду погода испортилась. После обеда группа Белозерова приняла разумное решение остаться на месте, ожидая улучшения метеоусловий, а группа Еремкина наоборот начала движение в направлении Собского перевала. Однако выбившись из сил, лыжники вынуждены были вернуться к прежнему месту стоянки.

Еремкин сразу оставил своих подопечных. Не проконтролировал, как устроилась группа, не дал никаких инструкций и распоряжений, а пошел к Белозерову, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В его отсутствие вымотанные и неопытные люди cамочинно установили палатки. Вернувшись, инструктор хоть и обратил внимание на то, что они установлены на не слишком удачном месте, но ничего менять не стал и лег спать. Через некоторое время палатку группы Еремкина накрыла лавина. Палатка группы Белозерова находилась примерно в 70 метрах, и ее происшедшее не затронуло. Из 14 туристов, попавших под лавину, погибли 13. Единственным, кого удалось вытащить живым, оказался как раз-таки старший группы Еремкин.