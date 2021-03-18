49% россиян скрывает от семьи и друзей сумму своего заработка

Лишь половина россиян готовы рассказать своему партнеру, сколько зарабатывают на самом деле. Этой информацией готовы поделиться с родителями 41% россиян. И еще 25% — с друзьями.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который был организован сервисом Superjob. Результаты приводит ТАСС.

Родственникам готовы рассказать о суммах своего заработка лишь 10% респондентов, а каждый пятый предпочитает вообще не распространять эту информацию. Треть опрошенных считает, что интересоваться чужими доходами — некультурно.

Согласно полученным данным, мужчины чаще женщин сообщают своим партнерам о доходах: 81% против 78%. Скрывают свои доходы от супругов 13% мужчин и 17% женщин.