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Половина россиян скрывает от семьи и друзей сумму своего заработка 

Стелла Шмель 4 часа назад
49% россиян скрывает от семьи и друзей сумму своего заработка
Фото: depositphotos.com
Лишь половина россиян готовы рассказать своему партнеру, сколько зарабатывают на самом деле. Этой информацией готовы поделиться с родителями 41% россиян. И еще 25% — с друзьями.
Об этом свидетельствуют данные опроса, который был организован сервисом Superjob. Результаты приводит ТАСС.
Родственникам готовы рассказать о суммах своего заработка лишь 10% респондентов, а каждый пятый предпочитает вообще не распространять эту информацию. Треть опрошенных считает, что интересоваться чужими доходами — некультурно.
Согласно полученным данным, мужчины чаще женщин сообщают своим партнерам о доходах: 81% против 78%. Скрывают свои доходы от супругов 13% мужчин и 17% женщин.
Ранее "Рамблер" писал, что бытовая техника может стать инструментом слежки.
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Истории , ИТАР-ТАСС
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