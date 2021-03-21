Хомяк Сталин помог хозяйке узнать об опасной болезни

В Великобритании хомяк по кличке Сталин случайно помог своей хозяйке узнать об опасной болезни. Об этом сообщает Daily Star.

43-летняя Андреа Лэнг чистила клетку своего хомяка. Он укусил ее, но палец распух, а из раны пошел гной. Девушка омрачилась к врачам, ей назначили антибиотики.

Чуть позже на руке женщины появились синяки, и она решила узнать, не связаны ли они с укусом хомяка. Когда женщину доставили в больницу, выяснилось, что у нее сильно повышен уровень свертываемости белка в крови. Выяснилось, что у нее есть заболевание, повышающее риск образования тромбов.

"Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови", — заявила Лэнг.